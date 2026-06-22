昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連資料の表示確認リストを整備
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昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連資料の表示確認リストを整備 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのDHA&EPA関連資料について、表示確認リストの整備を進めています。魚油関連製品では、DHA・EPAの記載、内容量、原材料名、保存方法、注意表示、問い合わせ先を確認できることが重要です。 同社では、商品写真、ラベル情報、検査関連資料、販売主体情報を分けて管理し、オンライン掲載や店頭案内で同じ基本情報を参照できるようにします。数値や検査項目を掲載する場合は、確認資料と照合したうえで使用します。 昭和株式会社は今後も、魚油関連情報を健康食品としての範囲で整理し、利用者が製品情報を確認しやすい資料づくりを進めます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連資料の表示確認リストを整備 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのDHA&EPA関連資料について、表示確認リストの整備を進めています。魚油関連製品では、DHA・EPAの記載、内容量、原材料名、保存方法、注意表示、問い合わせ先を確認できることが重要です。 同社では、商品写真、ラベル情報、検査関連資料、販売主体情報を分けて管理し、オンライン掲載や店頭案内で同じ基本情報を参照できるようにします。数値や検査項目を掲載する場合は、確認資料と照合したうえで使用します。 昭和株式会社は今後も、魚油関連情報を健康食品としての範囲で整理し、利用者が製品情報を確認しやすい資料づくりを進めます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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