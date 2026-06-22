「株主手帳」への取材記事のお知らせ
弊社代表の木村が、月刊誌「株主手帳」の取材記事が掲載されましたので、お知らせいたします。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.kabutecho.com/interview/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%83%bb%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%83%bb%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e3%82%92%e4%b8%80%e6%8b%ac%e5%8f%97%e8%a8%97-%e9%96%8b/
配信元企業：株式会社パルマ
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