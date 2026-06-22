タレット式試験用ハンドラー装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（20000個～30000個処理装置/1時間、30001個～50000個処理装置/1時間）・分析レポートを発表
2026年6月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「タレット式試験用ハンドラー装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、タレット式試験用ハンドラー装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
タレット式試験用ハンドラー装置市場は、半導体や電子部品を高速かつ自動で搬送し、検査工程へ供給する装置を対象とする市場です。タレット式ハンドラーは、電気試験、レーザー刻印、画像検査、刻印検査、包装工程などの周辺装置と連携できるため、半導体量産工程における品質確認と生産効率向上に重要な役割を果たしています。
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世界のタレット式試験用ハンドラー装置市場規模は、2024年に23億1400万米ドルと評価され、2031年には48億3600万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は11.2％です。市場規模が約2倍に拡大する見通しであり、半導体製造装置分野の中でも高い成長が期待される市場です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、精密機械部品、制御装置、センサー、モーター、画像検査部品などの調達コストに影響を与える可能性があります。そのため、装置価格、地域別生産体制、販売戦略、半導体メーカーの設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
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市場成長の背景には、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、接続機器、自動車電子機器などの需要拡大があります。半導体需要の増加に伴い、メーカーは大量生産に対応できる効率的な試験方法を必要としています。タレット式試験用ハンドラー装置は、高速処理と自動化によって多数の半導体を短時間で検査でき、製品1個当たりの試験費用低減にも貢献します。
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半導体技術の進歩により、集積回路は複雑化し、種類も多様化しています。そのため、試験ハンドラーには、異なる封止形状、端子数、チップ寸法へ柔軟に対応する能力が求められています。先端半導体部品の検査を支える装置として、高処理能力、高精度搬送、画像検査との連携、安定稼働が重要な評価項目となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も整理しています。
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種類別では、1時間当たり20000個～30000個処理装置、30001個～50000個処理装置、その他に分類されています。20000個から30000個の区分は、安定した量産と一定の柔軟性を両立する用途に適しています。30001個から50000個の区分は、大量生産ラインでの高効率検査に適しており、処理能力を重視する半導体メーカーで需要が高まると考えられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「タレット式試験用ハンドラー装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、タレット式試験用ハンドラー装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
タレット式試験用ハンドラー装置市場は、半導体や電子部品を高速かつ自動で搬送し、検査工程へ供給する装置を対象とする市場です。タレット式ハンドラーは、電気試験、レーザー刻印、画像検査、刻印検査、包装工程などの周辺装置と連携できるため、半導体量産工程における品質確認と生産効率向上に重要な役割を果たしています。
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世界のタレット式試験用ハンドラー装置市場規模は、2024年に23億1400万米ドルと評価され、2031年には48億3600万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は11.2％です。市場規模が約2倍に拡大する見通しであり、半導体製造装置分野の中でも高い成長が期待される市場です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、精密機械部品、制御装置、センサー、モーター、画像検査部品などの調達コストに影響を与える可能性があります。そのため、装置価格、地域別生産体制、販売戦略、半導体メーカーの設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
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市場成長の背景には、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、接続機器、自動車電子機器などの需要拡大があります。半導体需要の増加に伴い、メーカーは大量生産に対応できる効率的な試験方法を必要としています。タレット式試験用ハンドラー装置は、高速処理と自動化によって多数の半導体を短時間で検査でき、製品1個当たりの試験費用低減にも貢献します。
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半導体技術の進歩により、集積回路は複雑化し、種類も多様化しています。そのため、試験ハンドラーには、異なる封止形状、端子数、チップ寸法へ柔軟に対応する能力が求められています。先端半導体部品の検査を支える装置として、高処理能力、高精度搬送、画像検査との連携、安定稼働が重要な評価項目となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も整理しています。
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種類別では、1時間当たり20000個～30000個処理装置、30001個～50000個処理装置、その他に分類されています。20000個から30000個の区分は、安定した量産と一定の柔軟性を両立する用途に適しています。30001個から50000個の区分は、大量生産ラインでの高効率検査に適しており、処理能力を重視する半導体メーカーで需要が高まると考えられます。