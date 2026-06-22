鶴松医薬株式会社、NMN関連製品の製造背景と問い合わせ先を同時に確認するための情報を整理
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を確認する際に参照される基本情報として、製造背景、ラベル表示、公開資料、問い合わせ先を同時に確認できるよう、情報整理の考え方をまとめました。NMNを主軸としながら、健康食品分野で併せて比較されることの多い魚油、コエンザイムQ10についても、確認可能な情報を起点にした説明を重視します。 健康食品を比較する際には、成分名だけで判断するのではなく、どの会社が製品情報を管理しているのか、どのようなラベル表示があるのか、製造に関する情報がどこまで公開されているのか、問い合わせ先が明確かどうかを確認することが重要です。鶴松医薬は、NMN関連製品について、製品名、含有量表示、配合成分、資料の所在を整理し、利用者や報道関係者が基本情報を追いやすい状態にすることを進めています。 NMNシリーズの製造背景については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを確認可能な生産関連情報として整理しています。この表現は工場に関する認定情報を示すものであり、鶴松医薬または販売主体がGMP認証を取得したという意味ではありません。 魚油関連製品ではDHAやEPAの表示、コエンザイムQ10関連製品では配合形態や含有量の表示など、比較時に確認される項目が異なります。鶴松医薬は、NMN、魚油、コエンザイムQ10の各分野について、成分表示、検査資料、問い合わせ先を組み合わせて確認できる情報整備を続けます。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、製品情報の確認方法と公開情報の整理に関する案内であり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353154/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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