文部科学省、特許庁、日本弁理士会及び、INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)は共催で、令和8年度「パテントコンテスト/デザインパテントコンテスト」を実施、６月22日（月）より 応募受付を開始いたします。

本コンテストは、全国の高校生、高等専門学校生、大学生等が自ら考え出した発明又は意匠（デザイン）の中から優れたものを表彰するとともに、特許権及び意匠権の取得を支援するコンテストです。

令和7年度パテントコンテストには605作品の応募があり、30作品が優秀賞を受賞、また令和7年度デザインパテントコンテストには711作品の応募があり、30作品が優秀賞を受賞しました。











コンテスト応募概要

コンテスト名 ：令和8年度パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト

主 催 ：文部科学省、特許庁、日本弁理士会、 INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)

後 援 ：世界知的所有権機関（WIPO）

応募期間 ：令和8年6月22日(月)～9月25日(金)

応募資格 ：高校生、高等専門学校生、大学生、専修学校生、大学校生

応募内容 ： 応募者自身が考え出した発明又は意匠（デザイン）

応募方法 ：Web応募フォームまたは郵送にて受付

※応募条件等の詳細は、コンテスト特設サイトよりお確かめください。

https://www.inpit.go.jp/patecon/index.html

スケジュール

令和8年6月22日：応募受付開始

令和8年9月25日：応募受付期限

令和8年12月上旬：優秀賞（出願支援対象）発表

令和9年3月中旬：表彰式（会場：東京都内）

支援内容（応募メリット）

優秀賞受賞作品は、特許出願又は意匠出願の支援対象となり、受賞者は、弁理士のサポートのもと出願書類を作成し、実際に特許庁への出願を行うことができます。また、これにかかる費用を主催者が負担します。

（１）弁理士による無料アドバイス

（２）特許出願料/意匠登録出願料、特許審査請求料、特許料/意匠登録料（第1～３年分）の提供

発明体験ワークショップ







応募に向けたサポートとして、7,8月に東京、仙台、大阪、福岡にて「発明体験ワークショップ」を行います。アイデアを引き出す“課題の発見”から、過去の事例から発想を具体的にしていく“調査”、そしてアイデアを言語化して、パテントコンテストに応募するまでの流れを1日で体験します。

関連リンク

コンテスト特設サイト

発明体験ワークショップを全国4都市（東京、仙台、大阪、福岡）で開催します

令和7年度パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト 表彰式を開催しました