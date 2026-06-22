昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10の公開用資料を整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353175/images/bodyimage1】
昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10の公開用資料を整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのコエンザイムQ10関連製品について、公開用資料の整理を進めています。型の記載、含有量表示、原材料名、摂取目安、注意表示、問い合わせ先を確認項目として扱います。 コエンザイムQ10関連情報では、商品名や写真だけでなく、ラベル上の表示と資料上の表記をそろえることが大切です。同社では、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使用する表現を確認し、利用者が基本情報を読み取りやすい形に整えます。 昭和株式会社は、今後も確認可能な資料に基づいた情報発信を継続し、健康食品関連製品の情報整理を進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼コエンザイムQ10の公開用資料を整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのコエンザイムQ10関連製品について、公開用資料の整理を進めています。型の記載、含有量表示、原材料名、摂取目安、注意表示、問い合わせ先を確認項目として扱います。 コエンザイムQ10関連情報では、商品名や写真だけでなく、ラベル上の表示と資料上の表記をそろえることが大切です。同社では、店頭案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使用する表現を確認し、利用者が基本情報を読み取りやすい形に整えます。 昭和株式会社は、今後も確認可能な資料に基づいた情報発信を継続し、健康食品関連製品の情報整理を進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ