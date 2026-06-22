【国内新承認※1】肥満症改善薬が2026年7月発売予定 | ジェネリック製薬
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ジェネリック製薬史上初の肥満症改善薬として、「リポジャロ」を発売することが明らかになった。
2026年7月を目処に、Webで販売予定。
[体質にアプローチする脂肪減少※2医薬品]
代謝を促進し、脂肪の分解・燃焼を促すことで、肥満症を改善します。腹部や腰、太もも周りなどの気になる皮下脂肪を減少させる効果が期待できます。
また、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘の改善にも効果が認められています。特に肥満症でお腹の脂肪が気になる方、便秘がちですっきりしない方、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘にお悩みの方におすすめです。
[商品概要]
商品名：リポジャロ
内容量：180錠/15日分
定価：\9,980（税込）
用法・用量：1日3回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。
販売経路：ホームページ（https://shop.generics.co.jp/）よりご購入いただけます。
※1 医薬品の製造販売の承認
※2 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちのものが対象
配信元企業：ジェネリック製薬株式会社
ジェネリック製薬史上初の肥満症改善薬として、「リポジャロ」を発売することが明らかになった。
2026年7月を目処に、Webで販売予定。
[体質にアプローチする脂肪減少※2医薬品]
代謝を促進し、脂肪の分解・燃焼を促すことで、肥満症を改善します。腹部や腰、太もも周りなどの気になる皮下脂肪を減少させる効果が期待できます。
また、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘の改善にも効果が認められています。特に肥満症でお腹の脂肪が気になる方、便秘がちですっきりしない方、高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘にお悩みの方におすすめです。
[商品概要]
商品名：リポジャロ
内容量：180錠/15日分
定価：\9,980（税込）
用法・用量：1日3回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。
販売経路：ホームページ（https://shop.generics.co.jp/）よりご購入いただけます。
※1 医薬品の製造販売の承認
※2 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちのものが対象
配信元企業：ジェネリック製薬株式会社
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