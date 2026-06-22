巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS 岐阜可児店』(所在地：〒509-0203 岐阜県可児市下恵土5750パティオ可児ショッピングプラザ3階)を2026年6月12日(金)にオープンいたしました。





巨大室内遊園地「キッズランドUS 岐阜可児店」6/12グランドオープン！





キッズランドUS公式サイト： https://kidslandus.com/









■キッズランドUS

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽にご利用いただけます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。









■園内には約30種類ものユニークでスペシャルな遊びが大充実





【牧場コーナー】

子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが楽しめるユニークなコーナー。





牧場コーナー





【癒し動物園】

かわいい小動物たちが大集合！ほっと癒やされる人気コーナーです。





癒し動物園





【ボールプール】

宇宙空間の様なコーナー内には、ボールシャワーをはじめ、遊び心をくすぐるユニークな仕掛けが盛りだくさん。





ボールプール





【セルフ写真館】

照明設備や撮影用衣装が完備されているセルフ写真館では、スマホひとつで気軽に記念撮影をお楽しみいただけます。





セルフ写真館





【乗りもの】

パンダメリーゴーラウンドや、ひとり用観覧車など楽しい乗りものが大集結！





ユニークな乗り物





【おままごとコーナー】

可愛いお野菜の収穫や、お店屋さんごっこなどのおままごとを思う存分楽しめるコーナー。





おままごとコーナー





【ゲームコーナー】

大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイ！ご家族一緒に夢中になってお楽しみいただけます。





ゲームコーナー





■梅雨の時期も天候を気にせずアクティブに遊べるコーナー





【スーパージャングルジム】

巨大ジャングルジムの中にはライトが光るすべり台やトンネルなどワクワクする仕掛けが盛りだくさん。





スーパージャングルジム





【公園コーナー】

ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具が勢揃い。雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。





公園コーナー





【スポーツコーナー】

卓球やサッカーなど室内でも体を動かしてスポーツを楽しめるコーナー。





スポーツコーナー





【キッズランドUS公式サイト・公式SNS】

公式サイト ： https://kidslandus.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kidsland.us_official

公式X(旧Twitter)： https://x.com/kidslandus





名称 ： キッズランドUS 岐阜可児店

所在地 ： 〒509-0203

岐阜県可児市下恵土5750パティオ可児ショッピングプラザ3階

オープン日： 2026年6月12日(金)

URL ： https://kidslandus.com/shop/gifu-kani/