全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、世界を巡り美食との出会いから新たな発想を紡ぎ出す、人気料理家レイチェル・クーの料理紀行番組「レイチェル・クーのキッチンノート おいしい旅レシピ」を6月29日（月）よる7時より放送します。

１．「レイチェル・クーのキッチンノート おいしい旅レシピ」について

人気料理家レイチェル・クーが美食の国々を旅し、出会った味や文化を自分らしくアレンジ。 ロンドンのキッチンで仲間と楽しむ、感性豊かな料理と暮らしのヒントが詰まったシリーズ。

イギリスの人気料理家レイチェル・クー。独創的な料理を考えることが大好きな彼女が、料理のアイデアを求めて世界有数のグルメな国々を訪れます。スペインではバルセロナとコスタブラバ、イタリアではナポリとアマルフィ海岸など、都会と田舎の両方を巡り、各地の食の魅力と本質に迫ります。ロンドンに戻ると友人たちを招いて夕食会を開催、旅先で食べた思い出の味を自分流のアレンジで友人と共有します。さまざまな食文化をヒントに生まれた、レイチェルならではのレシピをお楽しみください。 （英語・日本語字幕） 【キャスト】レイチェル・クー 【スタッフ】製作総指揮：ウィル・ノット ■画像クレジット： © BBC

２．放送スケジュール

6月29日（月）スタート

https://www.twellv.co.jp/program/tabi/rachel-khoo-kitchen-notebook/

毎週月曜 よる7:00～8:00（2話連続放送）

３．次作シリーズ「ロンドン編」も放送決定

レイチェル・クーの生まれ故郷であるロンドンを舞台にしたシリーズ「ロンドン編」を8月10日（月）よる7時～放送します。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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