まちの便利屋 白石優商店（所在地：奈良県奈良市法蓮町409-1、代表：白石 優／しらいし まさる）は、2026年4月から、元新聞販売店としての信頼と地域ネットワークを活かした地域密着型の生活支援サービス『まちの便利屋 白石優商店』を本格始動しました。当店では「皆様のお困りごとの解決」を合言葉に、顔が見える安心サービスを提供し、地域住民の皆様の暮らしをサポートいたします。

サービスの背景

近年、高齢化や共働き世帯の増加により、庭木の剪定や家具の移動など、日常生活における小さな困りごとを気軽に相談できる存在へのニーズが高まっています。 一方で、インターネットの普及に伴い「悪質な便利屋・訪問業者」によるトラブルも少なくありません。特にシニア世代において「誰を家に上げていいか分からない」という不安の声が上がっていることを受け、長年地域に根差してきた元新聞販売店のネットワークを活かし、安心して頼める「暮らしの総合窓口」として本サービスをスタートしました。

特徴・強み

① 元新聞販売店だからこその「圧倒的な信頼感」と「顔が見える安心感」

代表の白石は、アルバイト時代・社員時代含めると約35年間、新聞販売店の業界に身を置いてきました。店舗責任者として葛城市（旧當麻町）で2年、宇陀市榛原で13年、奈良市西ノ京で6年のキャリアをもち、日々の配達を通じ地域住民と育んできた「白石さんなら安心」と言ってもらえる信頼関係が最大の強みです。

② 「無くても困らないが、あると凄く便利」に手が届く幅広い対応力

電球交換1個から、家具の移動、草刈や庭木の剪定まで、どこに頼めばいいか迷う作業を、一括して引き受けます。

③ 地域のプロとつながる「安心のワンストップ窓口」

万が一、当店で対応できない高度な専門作業（大規模な水道工事や建築工事など）が発生した場合でも、代表自らが厳選した「信頼できる地元の優良専門業者」を無料でご紹介。お客様が業者選びで迷ったり、悪質業者に遭ったりするリスクを未然に防ぎます。

【代表コメント】

2026年4月から新しく「まちの便利屋 白石優商店」をスタートしました。私のことを既にご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、地域の皆様に寄り添いながら、お困りごとの解決をお手伝いさせていただきます。 新聞販売業で培った経験を活かし、「無くても困らないが、あると凄く便利」なサービスを提供し、地域ナンバーワンの便利屋を目指してまいります。 家具の移動や処分、施設への引っ越しサポート、電球交換、組立家具の設置、庭木の剪定・伐採、網戸の張り替え、車やバイクの処分相談、カーポートの波板交換、水回りやガラス交換など、暮らしの中で発生する様々なお困りごとに対応いたします。 また、私自身で対応できない専門作業については、信頼できる地元業者をご紹介し、お客様が安心して相談できる窓口としての役割も担います。 近年はインターネットで簡単に業者を探せる一方、不当請求や悪質な営業などのトラブルも少なくありません。地域に根差した事業者として、安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

【主なサービス内容】

・不用品整理・片付け ・家具移動・引っ越し補助 ・庭木剪定・伐採・草刈り ・網戸張り替え ・電球交換 ・組立家具設置 ・車・バイク処分相談 ・カーポート波板交換 ・住宅関連相談（地元優良業者の紹介など） ・各種代行サービス

【今後の展望】

元新聞販売店として培った地域ネットワークと、地元事業者との連携を活かし、地域住民の皆様が安心して相談できる「暮らしの総合窓口」を目指します。今後も地域の課題解決に貢献し、奈良の皆様に必要とされるサービスの充実を図ってまいります。

【事業概要】

事業者名：まちの便利屋 白石優商店 代表者：白石 優（しらいし まさる） 所在地：奈良県奈良市法蓮町409-1 事業内容：便利屋業・生活支援サービス 電話：0742-40-1677 携帯：090-7980-9194 メール：benriya1677@gmail.com ホームページ：https://benriya-shiraishi.narakko.jp

【本件に関するお問い合わせ先】 まちの便利屋 白石優商店 担当：白石 優 TEL：0742-40-1677 携帯：090-7980-9194 メール：benriya1677@gmail.com