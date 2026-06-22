京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、2027年1月25日(月)から2月25日(木)（予定）まで、「第5回京阪Kidsアートフェス」を開催します。 本イベントは、お子さまに京阪電車をより身近に感じていただき、親子で京阪電車の魅力を再発見していただくことを目的に2022年にスタートし、今回で5回目を迎えます。 ご応募いただいたすべての絵画作品をSANZEN-HIROBAと、一部の作品は期間中に運行予定の「京阪Kidsアートフェストレイン」の車内にも複写して展示します。 また、期間中には、京阪電車の駅長による受賞作品の表彰式やクイズ大会をはじめ、SDGsを意識したワークショップなど、ご家族で楽しめるスペシャルイベントをSANZEN-HIROBAにて開催予定です。 絵画の募集テーマは昨年度に引き続き「大好きな京阪電車を描こう」と題しました。イベント開催に先立ち、小学生以下のお子さまの絵画を2026年7月1日(水)から9月30日(水)まで募集します。笑顔で楽しいお出かけのひと時を描いてご応募ください。

「第5回京阪Kidsアートフェス」絵画作品募集について

1.絵画募集要項 (1) 絵画募集期間：2026年7月1日(水)～9月30日(水) (2) 募集テーマ：「大好きな京阪電車を描こう」 笑顔で楽しいお出かけのひと時を描いた絵画を募集します (3) 応募サイズ：A4サイズ(210mm×297㎜)横使い(横向き) (4) 応募対象：小学生以下(応募時) ※個人応募に限ります (5) 応募方法： ①郵送による応募 以下宛先まで作品をお送りください 宛 先：〒573-0031 枚方市岡本町7－1 枚方ビオルネ5階 ビィーゴ 合同会社PicnicWork「絵画募集」係 ②持参による応募 持参場所：くずはモール南館ヒカリノモール1階 SANZEN-HIROBA受付(10:00～18:00) ※ご応募いただいた作品は返却できませんのでご了承ください ※応募作品の権利は主催者に帰属します ※応募要項は、京阪電車主要駅の応募用紙付きチラシや、京阪KidsアートフェスのWEBサイトをご確認ください（URL：https://keihan-kidsart.com) 2.展示場所・展示期間 (1) 絵画展示 【展示期間(予定)】2027年1月25日(月)～2月25日(木) 【展示会場(予定)】SANZEN-HIROBA（くずはモール南館ヒカリノモール1階） ※ご応募いただいたすべての絵画作品を展示します ※ご応募者には応募記念品を進呈予定です (2) 京阪Kidsアートフェストレイン 【運行期間(予定)】2027年1月26日(火)～2月25日(木) ※ご応募いただいた作品の中から一部を複写して車内に展示します 「京阪Kidsアートフェストレイン」詳細については後日に発表します ※絵画展示期間中に、京阪電車の駅長による受賞作品の表彰式やクイズ大会を はじめ、SDGsを意識したワークショップなど、ご家族で楽しめるスペシャルイベントをSANZEN-HIROBAにて実施予定です 「スペシャルイベント」詳細については後日に発表します

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGｓの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。 規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。 ▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

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