六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）では、2026年7月18日（土）から8月30日（日）までの土日祝日および、お盆期間の計18日間に「真夏の雪まつり」を限定開催いたします。





標高約850メートルに位置する六甲山アスレチックパークGREENIAは神戸の市街地に比べ約5度気温が低く、昔から避暑地として親しまれています。GREENIAの前身「六甲山カンツリーハウス」時代に来場者に夏をより涼しく楽しく過ごしていただくために開催されていた大人気のイベント「真夏の雪まつり」が、2019年以来、7年ぶりに復活します。「六甲山スノーパーク」の人工雪造りの技術を活かして造った最大16メートル四方の約100トンの雪の広場では、「涼」を感じ、家族で雪あそびや宝さがしゲームが楽しめます。





「真夏の雪まつり」概要

１．オープニングイベント

真夏の雪原に150本のひまわりと100本の風車の合計250本が雪の広場を彩ります。青い空に、白い雪。太陽のような黄色いひまわり、六甲の風を受け回る風車は圧巻の景色です。

また、六甲山スノーパーク（冬季営業）のメインキャラクター“スノイル＆ワルイル”が真夏の六甲山に登場します。





【開催日時】2026年7月18日（土） 10：30～

【参加料金】無料（別途GREENIA入場料要）





2．宝探しゲーム

雪の広場に埋められている宝もの（おもちゃやドリンクなど）をさがすゲームを開催します。見つけた宝ものはすべてプレゼントします。宝ものの中には “フィッシャーズトレーディングカード”などのグリーニア限定フィッシャーズグッズも目白押しです。

【参加料金】無料（別途GREENIA入場料要）

＜備考＞

・宝さがしゲーム準備のため、開始45分前からは雪の広場を一時閉鎖。

・宝さがしゲームは宝ものがなくなり次第終了。終了後は雪あそび広場として開放。

・荒天時は真夏の雪まつり（宝さがしゲーム）の開催を中止。





3．雪山シューティングゲーム

今期より初開催となる、雪山シューティンゲームでは雪山のあちこちに突き刺されたポイめがけて制限時間内に水鉄砲を打ち抜いていくシューティングゲームです。真夏の暑い気温の中、雪と水鉄砲そして命中した際の爽快感が抜群の新感覚イベントです。

真夏の雪まつり会期中の18日間、毎日開催されます。





【開催時間】10：30～16：00

【参加料金】1回 400円





夏におススメなアスレチック3選

1．水上アスレチック『wonder amembo（ワンダーアメンボー）』









水上アスレチック『wonder amembo』は人気動画クリエイターのフィッシャーズが監修したエリアの1つで、場内の池を利用したアスレチックです。水上に設置された34ポイントのアスレチックは難易度も「カンタン」から「激ムズ」まで様々に設定しています。

場内にはコインシャワー室（5分200円）を完備しており、水に濡れても安心です。





2．フォレストアドベンチャー『mecya forest（メチャフォレスト）』





安全器具を装着し、樹上最大15mの高さで遊ぶ非日常体験が魅力のアスレチックです。ジップスライドやロープ、丸太を駆使し、37ポイントの空中アスレチックが楽しめます。日差しの強い日でも、森の中で涼しい大冒険が味わえる、夏にピッタリのアスレチックです。

（利用条件：身長110cm以上/体重100kg以下/小学1年生以上）





3．ロングジップスライド『zip slide（ジップスライド）』





全長200mを超えるロングジップスライドを往復で2回飛ぶことができる空中アスレチックです。グリーニアの敷地を横断するスリルと大空を飛ぶ爽快感を味わいたい方にオススメです。

（利用条件：身長110cm以上/体重100kg以下/小学1年生以上）





お得！夏・秋パス発売中！

今シーズンより新たに登場する「お得！夏・秋パス」。以前はどの時期に購入いただいても、シーズン中一律価格で、3回以上来場しないと元が取れなかったシーズンパスが、夏・秋限定約2回分の料金で、六甲山アスレチックパークGREENIAをお得に楽しめます。





販売期間：2026年7月18日(土)～10月31日(土)

有効期間：2026年7月18日(土)～11月15日(日)

※当日差額購入：GREENIAチケット購入後、当日中にシーズンパスを差額で購入する場合の金額です。

※大学生（短大生・専門学生・大学院生等）の方の購入には学生証の提示が必要です。

※グリーニア休場日にはご利用いただけません。

休場日：木曜（祝日・夏休みを除く）





≪六甲山アスレチックパークGREENIA営業概要≫

■施設名 六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）

■所在地 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

■営業期間 2026年3月20日（金・祝）～11月15日（日） ※冬季は六甲山スノーパークとして営業

■営業時間 10：00～17：00 ※16：30 最終受付

■休場日 木曜日 ※ただし、7月23日（木）～8月27日（木）は営業

■利用料金 ※表記価格は全て、税込価格です。









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/571d6a400f5bca1015a1b68d5344578bde9813b2.pdf





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