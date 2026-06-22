東和総合住宅株式会社

1986年の創業以来、宮城・福島エリアに密着して家づくりを続けてきた私たち東和総合住宅。

宮城県注文住宅着工棟数では14年連続No.1※を記録し、累計7,000棟を超えるお住まいをお引渡ししてまいりました。

私たちの年間300棟以上の受注件数のうち、実は半数以上がお客様からのご紹介によるものです。

インターネット上にさまざまな「評判」が溢れる時代において、実際に住まわれた方からのご紹介に勝る評価はありません。

では、なぜこれほどまでに深い信頼をいただいているのか。

その背景には、「ナショナルブランドの安心感」と「自由設計の創造性」という性質の異なる2つのブランドを柱に据える戦略的選択と、全社一丸となってお客様に向き合うチーム力がありました。

企業の歩みと、その裏側にある挑戦のストーリーをお伝えします。





なぜ「真逆」の2ブランドなのか？多様な理想に応え続ける「両利きの経営」

創業以来、私たちが経営理念の一つとして掲げているのが「顧客主義の実践」です。

家づくりは、建てて終わりではなく、ご家族の歴史とともに永く続くものです。

しかし、時代とともにお客様が住宅に求める価値観は多様化しました。

「性能重視」「コストパフォーマンス」「圧倒的なデザイン性」「自分たちだけの動線」など、そのどれもが正解です。

こうした一人ひとりのご家族の多様な理想に、決して妥協することなく誠実に応え続けるため、私たちは性質の異なる2つのブランド、「アイフルホーム宮城」と「アイムの家 宮城・福島」を柱に据えるという決断をしました。

規格化された合理性と、枠を持たない自由設計。

この「両利きの経営」とも言える一見矛盾した戦略こそが、あらゆるご家族の理想を叶えるための、私たちの挑戦の第一歩でした。

アイフルホーム宮城が築いた安心感と地域密着

私たちの成長を支える強固な土台が、「アイフルホーム宮城」です。

LIXILグループの先進技術や商品開発力を背景に、高耐震・高断熱の住まいを合理的な価格で提供できる点が最大の強みです。

特に、将来を見据えた子育て世代のお客様から、性能とコストのバランスに大きな安心感を持っていただいています。

私たちがこだわったのは、あえてフランチャイズ（FC）という形を選び、自社で直接提供することです。

全国ブランドとしての厳しい品質基準を持ちながら、宮城・福島の気候風土を熟知した地場企業である私たちが、施工からアフター対応まで一貫して責任を持つ。

「建てた後も、すぐに駆けつけてくれる距離感」。

このナショナルブランドの品質と地域密着の掛け合わせこそが、長年にわたって地域の皆様に愛され、信頼という名の評判を築き上げた基礎となっています。

アイムの家 宮城・福島で叶える＋αの感動

アイフルホーム宮城で確固たる支持をいただく一方で、私たちは現場で新たな声を耳にするようになりました。

「性能の安心感はそのままに、もっとデザインや間取りを自分たちらしくしたい」「趣味を最大限に楽しめる空間にしたい」というご要望です。

規格の枠を超え、よりパーソナルなこだわりを形にしたいというニーズに全力で応えるため、私たちは完全自由設計を強みとする「アイムの家 宮城・福島」をもう一つの柱として立ち上げました。

性能や品質はしっかりと担保した上で、デザイン、生活動線、素材の質感に至るまで、お客様ごとの理想に徹底的に寄り添う。

「家族ごとに暮らし方は違う」という当たり前の真理に深く向き合い、お客様と一緒にゼロから創り上げるこのブランドは、東和総合住宅の提案力を飛躍的に引き上げました。

専属コーディネーターと「チーム東和」が創り出す最高の空間

2つのブランドを展開する上で、私たちが何よりも大切にしているのが「人」と「チーム力」です。

実は、当社の営業社員には厳しいノルマを設けていません。

それは、数字に追われることなく、目の前のお客様一人ひとりとじっくり向き合い、真の理想を引き出すためです。

そして、その理想を具体的な空間へと昇華させるのが、私たちが確立した「専属コーディネーター制度」です。

単なる仕様決めの聞き取り役ではありません。

お客様自身も気づいていない潜在的な好みや生活動線を引き出し、色合いや素材、照明計画まで含めて空間全体をプロデュースする専門家です。

営業、コーディネーター、設計、工事担当、そして約120社からなる協力業者会「東和会」。

これらが一つの「チーム東和」として機能し、お客様と二人三脚で歩むことで、「自分たちらしい家になった」「統一感があり想像以上だった」という深い感動を生み出しています。

「家づくりの未来を変える挑戦」震災を乗り越え、描く未来への約束

私たちの歩みを語る上で、東日本大震災の記憶は切り離せません。

震災直後、私たちは何よりも優先して、1,000件以上に及ぶ引渡し済み住宅や着工中現場の安全確認・メンテナンスに奔走しました。

復興に向けた新築需要が急増する中、私たちはあえて「月30棟の着工エントリー制」を導入し、受注を制限しました。

最大2年待ちという状況になっても、「目の前の利益よりも、確かな品質を優先する」。

この決断をご理解いただき、多くのお客様にお待ちいただけたことは、私たちの企業姿勢の根幹をなしています。

「家づくりの未来に大切なのは、理想の住まいを実現するための挑戦をやり続けること（TOWA ism）」。

2025年、私たちはヤマダホームズグループへ参画し、より強固な経営基盤のもとで「一生涯の安心」をご提供できる体制を整えました。

これからの時代に求められる「どれだけ安心して長く暮らせるか」という問いに対し、グループの総合力と地場企業としての温かな距離感を融合させて挑みます。

東和総合住宅はこれからも、宮城・福島の家族に最高の笑顔をお届けし、「東和総合住宅にお願いして本当に良かった」と思っていただけるよう、誠実な挑戦を続けてまいります。





※住宅産業研究所調べ（宮城県注文住宅着工棟数）











