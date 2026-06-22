Cake.jp、「お中元・夏ギフト特集2026」をスタート 人気ブランドのスイーツ・アイス・ゼリーが勢揃い

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、夏の贈り物に向け、「お中元・夏ギフト特集 2026」を2026年6月22日（月）より公開いたしました。常温で贈れる焼き菓子から、ひんやり涼やかなプレミアムゼリー、濃厚なアイス・ジェラートまで、多彩な夏ギフトが勢揃い。大切な人へ、感謝の気持ちを“おいしさ”で届けるラインナップです。

お中元・夏ギフト特設サイト

https://cake.jp/category/summergift/

猛暑・残暑が予想される2026年の夏においては、「冷たくて美味しい」という価値に加え、「常温で日持ちする」「個包装で配りやすい」「相手の冷蔵・冷凍庫を圧迫しない」といった”贈る相手への気遣い”を重視したスイーツギフトに注目が集まっています。

お中元の定番であるビールやそうめんに加え、ライフスタイルや家族構成の多様化により、「消費しきれない」「保管場所に困る」といった課題も顕在化しています。

Cake.jpでは、法人ギフトにも適した常温で日持ちし、個包装で配りやすい夏向け焼き菓子ギフト から、和スイーツ、体験型ギフト、極上アイス・ジェラートまで、夏のフォーマルギフトを幅広く展開しています。

今年の夏は、“気遣いスイーツギフト”で感謝の気持ちを届ける新しいお中元体験を提案します。

Cake.jpは今後も多様なニーズに応え、スイーツを通じて季節のご挨拶や日常の贈り物シーンにおける価値提供を強化してまいります。

住所不要。“当日でも贈れる”eギフト

「住所が分からない」「当日に気づいた」といったシーンでも安心して贈れる、URL送付型のソーシャルギフトに対応しています。

LINEやメールでURLを送るだけで、すぐにスイーツギフトを届けることが可能です。

思い立ったその日に、“ありがとう”の気持ちを手軽に形にできる新しいギフト体験を提供します。



詳細はこちら：https://cake.jp/campaigns/socialgift/

■商品概要

１.【常温・個包装】爽やかサマーベイク＆夏限定詰め合わせギフト

相手の冷蔵庫事情を気にせず贈れる常温・個包装。レモンケーキや焼き菓子の詰め合わせギフトなど、職場や大人数のご家庭に喜ばれる鉄板ギフト。

ブランド名：パティスリー＆カフェ デリーモ

商品名：サマーギフト12個セット

価格 ：\4,352 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3438106/

ブランド名：ル・パン神戸北野

商品名：ル・パンの瀬戸内レモンケーキ 10個入

価格 ：\2,916 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3410393/

ブランド名：GODIVA

商品名：夏のギフトアソートメント（16個入）

価格 ：\5,400 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3438012/

ブランド名：HACHIMITSU SWEETS en-nui

商品名：“しっとりさくさく”完熟はちみつ香るハニカムタルト・ギフト

価格 ：\3,590 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3387745/

２.【冷蔵・ひんやり】プレミアムゼリー＆夏の和スイーツ

ご両親や目上の方へ。果実たっぷりのゼリーや老舗の水羊羹など、さっぱり上品な涼を届ける、絶対に外さない安心の定番ギフト。

ブランド名：パティスリー銀座千疋屋

商品名：銀座ゼリー9個

価格 ：\3,240 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3424560/

ブランド名：ベジターレ

商品名：【期間限定】国産果実ゼリー(6種セット）化粧箱入り

価格 ：\3,456 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3409188/

ブランド名：GODIVA

商品名：羊羹（5個入）

価格 ：\3,186 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3438024/

ブランド名：THE SWEETS（ザ・スウィーツ）

商品名：菓匠八 涼夏のしずく（14個）

価格 ：\3,240 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3428426/

３.【体験・ペアリング】名店スイーツ＆極上ドリンクセット

名店のスイーツ×高級ドリンクで、おうち時間を贅沢なカフェに。友人や同僚へのカジュアルなお中元にぴったりの体験型ギフト。

ブランド名：ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル)

商品名：【送料無料】カフェオレベース付きコロコロワッフルキューブ

価格 ：\4,500 （税込）

販売ページ：https://cake.jp/item/3437508/

ブランド名：パティスリー銀座千疋屋

商品名：マンゴードリンク＆まるごとみかんぜりぃ3個

価格 ：\4,860 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3424570/

ブランド名：BARREL COFFEE BAUM

商品名：バウムクーヘンギフト 8個＆オリジナルドリップバッグセット

価格 ：\4,269 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3396736/

ブランド名：創業明治年間 お茶の老舗 川本屋

商品名：自家製パウンド3種と新茶 トートバック付きギフトセット

価格 ：\3,672 （税込）

販売ページ：https://cake.jp/item/3395564/

４.【厳選・冷凍】絶対外さない、極上アイス＆ジェラート

特別なお祝いやファミリーへ。箱を開けた瞬間、歓声があがる！有名ブランドだけを厳選した「とろける絶品アイスの宝石箱」。

ブランド名：PIERRE HERME PARIS

商品名：グラス エ ソルベ 6種6個詰合わせ

価格 ：\4,320 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3437867/

ブランド名：LADUREE

商品名：アイス＆ソルベ 6個入り

価格 ：\4,536 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3438067/

ブランド名：トシ・ヨロイヅカ

商品名：アイスクリーム・シャーベット詰め合わせ（6個入り）

価格 ：\3,550 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3428230/

ブランド名：カヌレとアイス

商品名：至福のアイス６種

価格 ：\3,980 （税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3438412/

■お中元早割キャンペーン

2026年のお中元は、対象商品の購入にすぐに使える10%OFFクーポンをプレゼント！お早めのご準備で、Cake.jpでのお買い物がもっとお得になります。

・割引内容：10%OFF（割引上限：300円）

・ご利用条件：1注文あたりの合計金額が2,500円以上の場合にご利用可能

・キャンペーン期間：2026年6月22日(月)～2026年7月12日(日)23:59まで

・対象商品：「お中元」関連カテゴリの対象商品



お中元・夏ギフト特設サイト：https://cake.jp/category/summergift/



Cake.jp GIFT - 甘いサプライズで、想いを届けよう。-

https://cake.jp/lp/category/sweets/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。