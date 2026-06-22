ケアネット、米国内科学会（ACP）との共同企画『THE STANDARD“見るレイディオ”』を始動

株式会社ケアネット

株式会社ケアネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤井勝博、以下「ケアネット」）は、医療者向け動画配信サービス「CareNeTV」において、米国内科学会（ACP）日本支部との共同企画『THE STANDARD“見るレイディオ”』を6月より開始いたします。

本番組は、日米のスタンダード（標準治療）の相違を議論することで、医師の実臨床のレベルアップにつなげていく新シリーズで、年4回の配信を予定しています。

この度、2026年6月27日（土）・28日（日）に京都で開催される「ACP日本支部年次総会・講演会2026」の開催に向け、通常はプレミアム会員限定（有料）で公開している同番組の初回「骨粗鬆症」編を、本日から総会最終日までの期間限定で無料公開いたします。

本無料公開を通じて、総会2日目に現地で実施される同番組の「公開収録」への関心を高めるとともに、会期中の計6演題を後日「CareNeTV」にて順次配信していく年間プロジェクトを通じて、総会への来場促進と学会の活性化を支援してまいります。

背景 ―グローバルな医療に触れる刺激と、現地参加の魅力を発信

「ACP日本支部年次総会・講演会」は米国内科専門医資格を持つ日本人医師を中心に、多様な領域で活躍する内科医が集い、世界基準の学びが直接得られる特別な機会です。将来のロールモデルと出会う機会、海外留学に向けたネットワーキングの場として若い医師を中心に広く現地参加を促し、早い段階からグローバルな医療に触れてもらうことで、日本の医療全体の質向上へ貢献することを本企画の目的としています。

近年、学術集会はハイブリッド開催が定着していますが、現地参加にはオンラインとは異なる独自の価値があります。とくにACP総会においては、米国での臨床経験がある一流の医師や、同じ志を持つ方々と直接出会い、リアルにコミュニケーションを楽しめる点が大きな魅力です。

ケアネットは強みとする動画コンテンツの力で総会の魅力を広く発信し、若手医師層へのアプローチおよび持続的な学会の活性化へ寄与することを目指します。

『THE STANDARD“見るレイディオ”』の展開と総会連動プロモーション

1．新番組『THE STANDARD“見るレイディオ”』

登壇者：筒泉 貴彦 先生（愛仁会 高槻病院 総合内科 主任部長）

山田 悠史 先生（マウントサイナイ医科大学 老年医学科 アシスタントプロフェッサー）

番組内容：CareNeTVで5年続く人気番組『The内科専門医問題集 見るラヂオ』シリーズのパーソナリティ2人が、毎回1つのコモンな疾患を取り上げます。日米の標準治療を確認し、その相違を2人の軽快なトークで議論することで、医師の実臨床のレベルアップにつなげていく内容です。総会2日目の特別演目『THE STANDARD』では公開収録を共同実施。研修医も交えたディスカッションを予定しています。

無料公開期間：6月22日（月）～ 6月28日（日）

配信スケジュール：総会終了後も3ヵ月ごとに新作を定期配信し、次年度の総会でも再び公開収録を実施する予定です。

番組URL：https://carenetv.carenet.com/series.php?series_id=692

2．総会厳選プログラムのアーカイブ配信

共同企画「THE STANDARD」を含む、CareNeTV視聴者の日常臨床に役立つ計6つの演題を特別に収録・番組化し、後日配信いたします。

今後の展望 ―メディアの強みを活かし学会の専門知を届けるプラットフォームへ

ケアネットは今後も、動画の収録・演出・編集における強みを活かし、様々な学術集会や演題とのコラボレーションを拡大してまいります。伝統ある学会の貴重な知見や熱量を、現代の医師のライフスタイルにマッチしたコンテンツへと昇華させ、医療界全体の知識の循環と活性化に貢献してまいります。

ACP 日本支部年次総会・講演会 2026 開催概要

会期： 2026年6月27日（土）、28日（日）

会場： 京都大学 百周年時計台記念館・国際科学イノベーション棟

公式ページURL：https://plaza.umin.ac.jp/acp2026/

CareNeTV について

CareNeTV（https://carenetv.carenet.com/）とは、臨床のスキルアップや専門医試験対策など、3,300番組以上の豊富なラインナップから選んで学べる医師・医療者のための国内最大級の医学動画サイトです。臨床の第一線で活躍する医師の監修のもと、正確な医学知識を動画ならではの高度な表現力で、わかりやすく楽しくまとめて提供しています。

◆ ケアネットについて

ケアネットグループは、「知と情熱と行動力で、医療人を支え、医療の未来を動かす。」をパーパスに掲げ、24万人の医師会員を有する「CareNet.com」（https://www.carenet.com/）を基盤に事業を展開。医療の人材・教育・経営から新薬の開発・治験・普及支援まで、医療・医薬分野の専門サービスを幅広く提供しています。ケアネットの会社概要についてはhttps://carenet.co.jp/をご参照ください。採用情報はhttps://carenet.co.jp/recruit/にてご覧いただけます。