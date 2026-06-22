【新店情報】愛媛県2店舗目！『串カツ田中 松山小栗店』が6月24日(水)にオープン！

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）の子会社である株式会社串カツ田中は、2026年6月24日(水)に愛媛県で2店舗目となる「串カツ田中 松山小栗店」をオープンいたします。

愛媛県2号店目となる「松山小栗店」は、松山市の主要道路である国道56号線沿いに出店します。車通りが非常に多いエリアということもあり、日常的に立ち入りやすく、地元の方々の生活の一部になるようなお店を目指します。

全国出店まで、いよいよ残り1県（和歌山県）。

今後も串カツ田中は、「串カツを、日本を代表する食文化にする」ため、多くのお客様から愛される店舗運営を目指してまいります。

松山小栗店 詳細

【所在地】

愛媛県 松山市 小栗3-5-10

（伊予鉄 松山市駅 徒歩15分）

【電話番号】

089-907-5494（オープン当日から使用可）

【営業時間】

月～木 12：00～22：00

金～土 12：00～24：00

日祝日 12：00～22：00

【店舗席数】

77席

【定休日】

施設に準ずる

【オープン記念キャンペーン】

2026年6月24日(水)～6月30日(火)まで、ザ・プレミアムモルツ香るエールを290円（税込319円）にて提供

参考画像

【串カツ】

ソース、衣、油はすべてオリジナルでレシピは門外不出です。ぜひ、田中の味をお楽しみください。

【テイクアウト】

ご自宅でも美味しく安心してお召し上がりいただけます。

お惣菜の一品として、豪華な食事として、また、家呑みのお供としてもお楽しみいただけます。

【大阪名物】

■田中のかすうどん

串カツ田中の名物。田中特製のお出汁に油かすの旨味が溶け込んだ逸品です。

■さいぼし

馬肉を燻製にした河内地方、大阪府羽曳野市の特産品です。

■葱まみれチー平焼き

大阪生まれのB級グルメ。たまごの中も外も葱まみれ！チーズとマヨネーズがマッチした一品です。

■肉吸い 豆腐入り

二日酔いの芸人さんが『肉うどんうどん抜きで！』という注文がきっかけで生まれた大阪名物です。

【体験型メニュー】

■ポテトサラダ

お好みの大きさに潰して食べる、大人から子どもまで幅広い方々に大人気のメニューです。

■たこ焼き

生地に出汁と醤油の味がついており、そのままでも美味しく召し上がれるたこ焼きです。

お客様自身で焼いて楽しめます。

※9個入りは小学生以下のお子様連れ無料。

【お子様向けサービス】

10年後20年後も長く利用していただけるよう、お子様も大切なお客様層としています。

FC加盟積極募集につき、フランチャイズ加盟説明会を強化

串カツ田中は、日本の食文化として串カツを全国へと根付かせることを目的に、各地での出店を加速させています。

そこで、物理的な距離や時間の壁を払拭し、誰もが思い立った瞬間に当社のビジョンや収益モデルに触れられるよう、オンライン加盟説明会の定期開催を常設化いたしました。

本オンライン説明会では、17年培った運営ノウハウと、時代を捉える商品開発力、景気に左右されにくい「客数重視」の強い店舗経営など、成功事例の舞台裏や収益モデルをお伝えします。

事業拡大を検討されている皆様の、積極的なご参加をお待ちしております。

【お申し込み方法】

・ 下記より、ご希望の日程を選んでお申し込みください。

【主な内容】

オンライン加盟説明会お申込みフォーム :https://kushi-tanaka.com/contact-company/?contact_type=session

・串カツ田中の事業概要と市場動向

・フランチャイズシステムの詳細（契約内容、初期費用、ロイヤリティなど）

・安定した収益モデルと成功事例の紹介

・加盟後のサポート体制（研修、運営支援など）

・個別質疑応答

【実施形式】

・google meetオンライン会議システムを使用

【開催日時】

・隔週月曜日（第2・第4）14:00～または、15:00～

【参加費用】

・無料

串カツ田中 公式SNSアカウント

公式X :https://x.com/kushitanaka公式Instagram :https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/KTリーグ公式X :https://x.com/kt_league

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社ETOHA LAB