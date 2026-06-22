アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い駅をまとめた「アットホーム 賃貸・駅ランキング 北海道編」を発表します。

＜トピックス＞

■北海道でPV数が多い駅 総合1位 「西18丁目」駅

総合1位は前年に引き続き「西18丁目」駅でした。特にカップル・ファミリータイプで1位を獲得するなど幅広い世帯から支持を集めており、利便性と住環境のバランスの良さが評価される結果となりました。

「アットホーム 賃貸・駅ランキング 北海道編」 調査結果

≪総合≫ 1位 「西18丁目」駅

「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった駅は、「西18丁目」駅でした。「西18丁目」駅は札幌市東西線の駅で、さっぽろ駅まで約9分、大通駅まで約4分です。駅周辺はマンションやオフィスビルなどが立ち並ぶほか、「札幌医科大学附属病院」をはじめとした医療機関も多く集まります。

2位に「麻生」駅、3位「琴似」駅がランクインしました。

≪シングル≫ 1位 「大麻」駅

ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「大麻」駅が1位でした。「大麻」駅は、JR函館本線の駅で、札幌駅まで約20分、大通駅まで約30分です。駅の南側は文教地区となっており、「北翔大学」「札幌学院大学」「酪農学園大学」など複数の大学が立ち並ぶ学生にも人気のエリアです。

≪カップル≫ 1位 「西18丁目」駅

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「西18丁目」駅が1位でした。2位の「琴似」駅はJR函館本線・札幌市東西線の駅で、徒歩で10分ほど離れた両駅の間をつなぐ「琴似栄町通」を中心に商業施設が集まり、買い物環境が良好です。また、札幌駅まで約7分、大通駅まで約11分とアクセスに優れています。地下鉄琴似駅の南には「札幌市西区役所」や区民センターなど公共施設が揃います。

≪ファミリー≫ 1位 「西18丁目」駅

2LDK以上のファミリー向き物件では、「西18丁目」駅がトップでした。2位の「西28丁目」駅は札幌市東西線の駅で、さっぽろ駅まで約12分、大通駅まで約7分です。駅周辺はマンションが多く立ち並び、コンビニ、ドラッグストア、郵便局や金融機関など生活利便施設がコンパクトに揃います。

※各駅の家賃相場はこちら：「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/

＜調査概要＞

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い駅順にランキング

※複数路線において、駅名が重複する場合は合算の数値

調査期間：2026年2月1日～4月30日（前年：2025年2月1日～4月30日）

調査エリア：北海道