アットホーム 賃貸・駅ランキング 北海道編
不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件において、PV数が多い駅をまとめた「アットホーム 賃貸・駅ランキング 北海道編」を発表します。
＜トピックス＞■北海道でPV数が多い駅 総合1位 「西18丁目」駅
総合1位は前年に引き続き「西18丁目」駅でした。特にカップル・ファミリータイプで1位を獲得するなど幅広い世帯から支持を集めており、利便性と住環境のバランスの良さが評価される結果となりました。
「アットホーム 賃貸・駅ランキング 北海道編」 調査結果≪総合≫ 1位 「西18丁目」駅
「不動産情報サイト アットホーム」の賃貸居住用物件で最もPV数が多かった駅は、「西18丁目」駅でした。「西18丁目」駅は札幌市東西線の駅で、さっぽろ駅まで約9分、大通駅まで約4分です。駅周辺はマンションやオフィスビルなどが立ち並ぶほか、「札幌医科大学附属病院」をはじめとした医療機関も多く集まります。
2位に「麻生」駅、3位「琴似」駅がランクインしました。
≪シングル≫ 1位 「大麻」駅
ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「大麻」駅が1位でした。「大麻」駅は、JR函館本線の駅で、札幌駅まで約20分、大通駅まで約30分です。駅の南側は文教地区となっており、「北翔大学」「札幌学院大学」「酪農学園大学」など複数の大学が立ち並ぶ学生にも人気のエリアです。
≪カップル≫ 1位 「西18丁目」駅
1LDK～2DKのカップル向き物件では、「西18丁目」駅が1位でした。2位の「琴似」駅はJR函館本線・札幌市東西線の駅で、徒歩で10分ほど離れた両駅の間をつなぐ「琴似栄町通」を中心に商業施設が集まり、買い物環境が良好です。また、札幌駅まで約7分、大通駅まで約11分とアクセスに優れています。地下鉄琴似駅の南には「札幌市西区役所」や区民センターなど公共施設が揃います。
≪ファミリー≫ 1位 「西18丁目」駅
2LDK以上のファミリー向き物件では、「西18丁目」駅がトップでした。2位の「西28丁目」駅は札幌市東西線の駅で、さっぽろ駅まで約12分、大通駅まで約7分です。駅周辺はマンションが多く立ち並び、コンビニ、ドラッグストア、郵便局や金融機関など生活利便施設がコンパクトに揃います。
※各駅の家賃相場はこちら：「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/
＜調査概要＞
調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い駅順にランキング
※複数路線において、駅名が重複する場合は合算の数値
調査期間：2026年2月1日～4月30日（前年：2025年2月1日～4月30日）
調査エリア：北海道