紫外線を防ぐだけではない。肌を守るためのプロテクションーZO Skin Health 新サンスクリーン登場

ZO SKIN Health合同会社

It’s More Than Sun Protection.

It’s Skin Protection.

紫外線を防ぐだけではない。肌を守るためのプロテクション

そうすべきだと分かっているはずです。でも、今ならそれだけの理由があります。ZO(R)の日焼け止めは、その効果と同じくらい、見た目も使い心地も優れているように設計されています。だからこそ、毎日の紫外線対策がようやく手間いらずになります。なぜなら、これは単なる紫外線対策ではないからです。それは、肌そのものを守るケアなのです。

肌のプロテクトにリカバリーサポートをプラスした

次世代サンスクリーン新登場

SHEER FLUID TINT BROAD SPECTRUM SUNSCREEN SPF30

シアーフルイドティントサンスクリーン SPF30

〈日焼け止め乳液〉50mL 9,900円（税込）

2026年6月16日（火）出荷開始

シアーフルイドティントサンスクリーン SPF30 （全2色展開）

毎日のUVケアを支える、多彩なラインアップ。ZO(R)は、テクスチャーや色味、使用感に配慮したサンスクリーンを取り揃えています。ライフスタイルや肌質、仕上がりの好みに合わせて選びやすい製品ラインアップで、日々のスキンケアをご提案します。

シアーフルイドティントサンスクリーン SPF30

軽やかなつけ心地で、混ぜると色が変わるアダプティブ・ティント。プロテクション機能を保ちながら、シアーでナチュラル。素肌のような仕上がりへ。

成分とテクノロジー

アダプティブ・ティント・テクノロジー

シアーフルイドティントサンスクリーン＆フルイドテクスチャー

ゼオスキンヘルス

世界的に名高い現役の皮膚科専門医であるDr. ゼイン・オバジが生み出したメディカルスキンケア製品。『世界中のすべての人々に、美しく健康的な肌を』という信念に基づく、肌トラブルの原因を根本から改善することを目的とした医療機関専売スキンケアブランドです。年齢や人種、肌の状態やタイプに関係なく、健やかな肌を維持するための包括的なソリューションを提案し続け、現在は100カ国以上で販売されています。スキンケアのプロフェッショナルを通じて、ゼオスキンヘルスは、

ステップ 1 準備 GSR(R)（Getting Skin Ready(R)）

ステップ 2 防ぐ+整える Prevent＋Correct

ステップ 3 保護 Protectの3つのステップ

でより健やかで美しい肌を追求します。

※ゼオスキンヘルスは医療機関専売化粧品です。必ず医師によるカウンセリングを受けた上でご利用ください。

※正規販売の医療機関以外でご購入された場合、品質の保証は出来かねます。

ホームページ ：https://zoskinhealth.co.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/zoskinhealth_japan/