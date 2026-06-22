日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」、人気作家・デザイナーの作品から選べるギフトカタログサービス「Creema GIFT CATALOG」を大幅リニューアル

株式会社クリーマ

日本最大のハンドメイドマーケットプレイス「Creema（クリーマ）」を運営する株式会社クリーマ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎、以下クリーマ）は、2026年6月22日より、ギフトカタログサービス「Creema GIFT CATALOG」を大幅にリニューアルいたします。今回のリニューアルでは、特設サイトのデザインを刷新するとともに、全3コースの掲載作品を従来比約1.5倍に拡充。さらに熨斗（のし）対応も新たに開始し、より幅広いギフトシーンに対応できるサービスへと進化しました。

Creemaで人気の作家・デザイナーによる900点以上のオリジナルアイテムを掲載

特設サイト :https://lp.creema.jp/giftcatalog

Creemaは、約31万人のクリエイターが2,100万点のオリジナル作品を出品する、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス*です。他にはないこだわりの一点ものや、名入れ・オーダーメイドにも柔軟に対応できる作品が数多く集まっていることから、日常使いはもちろん、結婚・出産・誕生日のお祝い、母の日・父の日など、さまざまなギフトシーンでご利用いただいています。

このような背景を受け、昨年8月に、贈る人の“想い”と受け取る人の“選ぶ楽しみ”を同時に叶える、新しいかたちのギフトカタログ「Creema GIFT CATALOG」をリリースしました。掲載されているのは、人気の作家・デザイナーが心を込めて手がけたオリジナルアイテムばかりです。今回のリニューアルでは、洗練されたクラフトの世界観を表現したデザインへと刷新し、サイトの使いやすさも向上しました。

インテリア、食器、生活雑貨、食品、ファッションアイテム、アートなど、「Creema」の幅広いラインナップから厳選した、ギフトにぴったりなアイテムを大幅に拡充。これにより、受け取る方の好みやライフスタイルに合わせて、より多彩な選択肢の中からお選びいただけるようになりました。

サイズやカラーが選べたり、カスタムオーダーができるのも「Creema GIFT CATALOG」ならではの魅力です。さらに今回から、無料のギフトラッピングに加えて熨斗（のし）対応も開始。結婚・出産祝いをはじめとするフォーマルな贈答シーンから、日常のちょっとした感謝を伝えるギフトまで、個人・法人を問わず多様なニーズにお応えしてまいります。

商品ラインナップ

熨斗（のし）対応について

Ivory（アイボリー）／4,400円・システム料込Sax（サックス）／7,480円・システム料込Coral（コーラル）／10,780円・システム料込

タイプは「のし紙」と「短冊のし」の2種類、デザインは蝶結び、結び切り、あわじ結び、梅結びの4種類をご用意。もちろん名入れ対応も可能です。（オリジナルロゴ入り包装紙、のし紙・短冊のし、名入れ、全て無料）

［のし紙・結びきり］［のし紙・梅結び］

Creema GIFT CATALOGの特徴

［画像上：短冊のし・結びきり、画像下：短冊のし・梅結び］［画像上：包装紙、画像下・封筒のみ］

大切な方への贈りものだからこそ、つくり手のこだわりと技術が詰まった特別な一品に、自らの思いも乗せて届けたい--。「Creema GIFT CATALOG」は、そんな贈る人の“想い”と、受け取る人の“選ぶ楽しみ”を同時に叶える、新しいかたちのギフトカタログです。

ギフトカタログはコンパクトなカードタイプ。贈るシーンやご予算に応じて選べる3種類のコースをご用意しており、今後もさらなる拡大を予定しています。

1.人気作家・デザイナーの作品を厳選

Creemaで人気のクリエイターから、ギフトにぴったりなアイテムを厳選。これまでもたくさんの方々に選ばれ、喜ばれてきた、信頼のアイテムばかりです。

2.一点ものが勢ぞろい

Creema GIFT CATALOGには、作家・デザイナーが一つひとつ心を込めて制作した一点ものがずらりと並びます。大切な方に、世界にひとつの特別な贈りものをお届けします。

3.カスタムオーダーに対応可能なアイテムも多数

サイズやカラーが選べるものや、カスタムオーダーが可能なものも。贈る相手の好みがわからなくても、Creema GIFT CATALOGなら、お気に入りを選んでいただけます。

4.オリジナルメッセージや思い出の写真も添えられる

ギフトにはちょっとしたサプライズや思いを込めたいもの。注文サイトからオリジナルメッセージとともに、思い出の写真や画像を添えて気持ちを伝えられます。

名称 ： Creema GIFT CATALOG（クリーマギフトカタログ）

種類・価格 ： 全3コース・4,400円、7,480円、10,780円（全て税・システム料込）

特設サイト https://lp.creema.jp/giftcatalog

※特設サイトでは全ページを専用サイトでご覧いただけます

Creema（クリーマ）とは

Creemaは、創作活動に取り組む全国のクリエイターと生活者が、オンライン上で直接オリジナル作品を売買できるCtoCマーケットプレイスです。「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアで新しい巨大経済圏を確立する」ことを目指して、2010年にサービスを開始しました。現在31万人のクリエイターによる2,100万点のオリジナル作品が出品され、流通総額は約150億円・5年連続No.1となり、日本最大のハンドメイドマーケットプレイス*として市場の拡大を牽引しています。

また、オンライン上だけでなく、東京ビッグサイトでの大規模イベント「HandMade In Japan Fes' < https://hmj-fes.jp/ >」や、音楽とクラフトの野外フェスティバル「Creema YAMABIKO FES< https://www.yamabikofes.jp/ >」の開催など、クリエイターの作品を生活者がリアルの場で購入できる取り組みも推進し、日本のクラフト文化の醸成に力を注いでいます。https://www.creema.jp/

* 国内ハンドメイドマーケットプレイスサービスにおける流通総額の実績：2021年から5年連続で国内No.1

< 会社概要 >

商号：株式会社クリーマ

住所：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル7F

代表：代表取締役社長 丸林 耕太郎

資本金：1,083百万円（資本準備金を含む）（2026年2月末時点）

社員数：97名 （2026年2月末時点）

事業：クリエイターエンパワーメント事業

・ハンドメイドマーケットプレイス：Creema

・ネットショップ開設サービス：InFRAME

・クラウドファンディング：Creema SPRINGS

・ギフトカタログサービス：Creema GIFT CATALOG

・動画レッスンプラットフォーム：FANTIST

・イベント：HandMade In Japan Fes'（東京ビッグサイト）、Creema YAMABIKO FES（長井海の手公園 ソレイユの丘）等

・アライアンス：地方創生、PR支援サービス等