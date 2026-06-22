【審査対象拡大】製薬企業向け資材一次レビューAIサービス『MIRAI Review』、Q&Aおよび広告・記録集等資材にも対応

木村情報技術株式会社

業務支援AIソリューションを展開する木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、製薬企業向け資材一次レビューAIサービス『MIRAI Review（ミライレビュー）』において、一次レビュー（審査）の対象範囲を拡大し、新たにQ&Aおよび広告・記録集等資材にも対応を開始したことをお知らせします。

これによりレビュー可能な資材の幅が広がり、資材の正確性向上と審査担当者の業務負担軽減が一層期待されます。

『MIRAI Review』は、製薬企業が医療関係者や患者向けに配布する各種資材について、製薬業界のルールを遵守しているかを生成AIが一次レビューするサービスです。2025年10月の提供開始以降、多くのお問い合わせをいただき、PoCの実施や本導入が進むなど高い関心をお寄せいただいています。

木村情報技術は、今後も製薬企業のニーズに沿った機能を拡充し、資材審査業務の効率化と品質担保に貢献してまいります。

▶「MIRAI Review」サービスサイト：https://www.k-idea.jp/product/mirai/

新たに追加されたレビュー対象

2026年６月22日より、新たにQ&Aおよび広告・記録集等資材のレビュー用プロンプトを搭載し、対応範囲を拡大しました。『MIRAI Review』は、製薬企業の幅広い資材のレビューに対応します。

【新たに審査対象に加わった資材】

対象資材拡大の背景

- 通常広告- 品名広告- 記事体広告- 自社主催・共催の講演会・研究会記録集- 学会場のポスター・展示パネル- お知らせ文書（医療機関向け）- 製品一覧- 配合変化表- 学会発表要旨・記録集- 文献別冊- 文献要旨集- 社外向けQ&A- MA向けQ&A

製薬業界では、講演会や説明会、各種プロモーション活動の増加に伴い、審査対象となる資材の種類・量が年々増えています。一方で、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」施行以降、製薬業界におけるルールは一段と厳格化しており、審査担当者の業務負担はますます大きくなっています。

こうした状況から、資材の審査期間が長期化し、資材の利用開始までに時間を要するケースも増えています。そのため現場からは、適切なタイミングで資材を活用できず、機会損失に繋がることも少なくないとのお声が寄せられています。

『MIRAI Review』は、こうした課題を解決するために開発したサービスです。実務での使いやすさを重視した機能拡充を段階的に進めており、今回の審査対象拡大もその一環です。

「MIRAI Review」が実現する２つの価値

(1)時間短縮に貢献

生成AIの活用によりレビュー作業を効率化し、審査完了までの時間を大幅に短縮します。

時間短縮のイメージ

(2)審査結果の標準化に貢献

生成AIが一貫した基準でレビューを行い、判断のばらつきを抑えることで、審査結果の標準化を実現します。

MIRAI Reviewのご利用画面のイメージ

今後の展開

レビュー用ファイル登録画面(資材別)レビュー結果画面

『MIRAI Review』は、提供開始後も利便性向上に向けレビュー対象資材の拡充や機能のアップデートを継続的に行ってまいりました。

今回の審査対象拡大をもって、提供開始当初に発表していたアップデートはすべて完了しました。今後もお客様のご要望を踏まえながら、さらなる改善を図ってまいります。また、適切な生成AIモデルはこれからも変化していくと予想されることから、審査に最適なモデルを継続的に採用してまいります。

【無償PoCのご案内】

『MIRAI Review』では、導入前に実際の審査結果を確認できる無償PoCを実施しています。本サービスにご関心をお持ちの製薬企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「MIRAI Review」お問合せ先 :https://www.k-idea.jp/contact/mirai/

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/