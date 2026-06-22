UNIDGEが支援するエステーの新規事業創出プログラム「Next」にて、新規事業の共創パートナー企業の募集を開始

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブの子会社である株式会社ユニッジ（以下、UNIDGE）は、エステー株式会社（以下、エステー）が主催する新規事業創出プログラム「Next」の運営サポートを行っており、2026年6月22日(月)より新規事業の共創パートナー企業の募集を開始します。

UNIDGEは本プログラムの運営パートナーとして、事業化実現に向けての制度設計、事業開発への伴走、共創先の探索、各種コンテンツ制作など総合的なサポートを行います。様々なネットワークや新規事業開発のノウハウを活用し、共創の実現に向け、検証活動の初期段階からメンタリングなどを実施します。

「Next」概要

「Next」は、エステーのパーパス「こころに響くアイデアで、ふとした瞬間を、ふふっと笑顔に。」を軸に、同社が掲げる「くらしと社会を豊かにするウェルネスカンパニー」への進化を目指して実施する新規事業創出プログラムです。 エステーが培ってきたブランド力、研究開発力、生産・物流体制、販売チャネル、顧客接点、社内外のネットワークといった経営資源を活かし、外部パートナーの知見や技術を掛け合わせながら、日用品の枠を超えた新しい価値の創出を目指します。

今年のテーマは「BUILD」。アイデアだけで終わらせず、価値をゼロから創造し、確実な事業化へと築き上げていく強い意志を込めました。審査を通過したメンバー自身が主役となって事業を立ち上げ、本気で手を挙げた一人ひとりを、組織として全力でバックアップする仕組みです。

「Next」共創パートナー募集概要

■ 募集テーマ

１.空気で創る、新たな集客・体験プロデュース

エンタメ・座席ビジネスの「ニオイ課題」を解決する空間プロデュース事業。エステーの消臭技術で座席のニオイ課題を解決し、売り止めリスクの低減を目指し、クリーンな空間を武器に、没入体験の向上と新規集客の仕組みまでを一気通貫で提供するソリューションを開発します。

２.「気づけなかった」という後悔をゼロにする。ペットの異変の早期発見・健康管理を支援するヘルスケアデバイス

センシング技術やデータ解析技術をお持ちのスタートアップ・開発パートナーと、飲水量を入口とした複数の健康シグナルからペットの異変に早く気づき、獣医師との連携を支援することで、愛するペットの健康維持に貢献する新たなライフケア事業を共創します。 （※動物病院や獣医療連携の知見・ネットワークをお持ちであれば、なお歓迎いたします）

３.制約空間の休息を豊かにする “睡眠環境改善” ソリューション

夜行バスやカプセルホテル、法人企業様の休憩室などの、個人対策では限界がある「制約空間」の睡眠環境に着目。エステー独自の消臭・香り技術を用いて、ハード改修なしで“眠る空間”そのものを快適に改善することを目指します。

４.家族みんなが家事プレイヤーに！子どもの主体性を育む「暮らしのチーム化」

外部代行ではなく家庭内解決を。誰か一人が家事を抱え込む生活から、子どもの年齢・成長に応じた家事力育成による「暮らしのチーム化」へ。この新たなライフスタイルを、仕組みやプロダクトの力で目指します。

５.シニア期を迎えるペットと飼い主の『健やかな時間』最大化

エステーの香り技術・情報発信力・全国ネットワークを活用し、ペットの老化への早期発見から専門家・ケア施設へのつながりまでを支える「予防型ペットケアのエコシステム」を、パートナー企業と協働します。

６.ニオイ課題の解決で介護現場を救う

介護施設では排泄臭の問題が深刻であるにもかかわらず、誤飲リスク・コンセント不足・業務多忙という三重の制約から従来の消臭製品が活用できていません。本事業は人感センサー連動×高所壁掛けにより消臭の自動化を目指し、スタッフと利用者が笑顔でいられる空間の実現を目指します。

７.香りで競技者の怒りや緊張をリセットするメンタルギアの共同開発

エステーの香りノウハウを活かし、競技者の突発的な怒りや極度の緊張からの気持ちの切り替えをサポートする「メンタルギア」を創りませんか？本来の力を引き出すための吸引型デバイスやウェアラブル端末の開発パートナーを募集します。

８.文化の違いに起因するニオイの問題解決ビジネス

訪日外国人観光客の増加に伴い、宿泊施設では香水・スパイス等、文化の違いに起因するニオイ課題が顕在化しており、当社の技術を生かした空間品質・顧客体験価値向上のための新たなソリューションを募集します。

９.日常の動線に溶け込む“ついでに消臭”で「空気をかえる」共創プロジェクト

建設現場や工場、イベント会場で懸命に働く人々のプライドや前向きな姿勢を尊重しながら、デリケートなニオイ課題を解決。設備や資材と融合した消臭技術で快適空間を実現します。



※後日募集テーマを追加する可能性がございます 。

■ 応募締め切り

2026年7月24日(金) 17:00

■ 応募方法と提出物

特設サイトの「ENTRY」ボタンから応募フォームに進み、必要事項を記載いただき提出を行なってください。

※ 任意で補足資料を添付していただくことが可能です。

※ 書類選考・オンラインミーティング期間中はNDAを締結いたしません。秘匿情報に関しては記載されないようにお願いいたします。

特設サイトURL：https://unidge.co.jp/project/next

■ 応募資格

・ 登記された法人であること（個人の応募は不可）

※ 企業／NPO等所属は問いません

※ 事業ステージ・所在地・年齢・性別・国籍についても不問です

・ 反社会的勢力が関与していないこと

・ ご提案内容または事業内容が公序良俗に反していないこと

・ プログラム期間中に、プロダクトやサービス、協業事業の実装の兆しや可能性を示すことができること、最終審査の段階では社会実装できること

■ 選考基準

以下の審査項目を中心に社内および社外の審査員により総合的に判断をいたします。

・ 募集テーマとの親和性の明確さ

・ 外部企業の共創に対する想いや保有するアセット

・ 対象となる顧客課題の明確さ

・ 顧客課題に対する提供価値／解決策

・ エステーアセットの活用方法、両者の連携仮説

■ プログラム全体のスケジュール

時期 内容

2026年6月22日(月) 募集開始

2026年7月24日(金) 17:00 募集締切

2026年7月24日(金)～8月下旬 書類審査

2026年8月下旬 書類審査の結果通知

2026年8月下旬～9月下旬 面談

2026年9月下旬 審査会

2026年10月上旬～2027年2月下旬 実証実験・メンタリング

2027年2月下旬 最終ピッチ・審査

2027年3月 事業化検証

会社概要

▼ エステー株式会社について

エステーは、消臭芳香剤「消臭力」、防虫剤「ムシューダ」、脱臭剤「脱臭炭」、除湿剤「ドライペット」、米びつ用防虫剤「米唐番」など、各カテゴリーで高い市場シェアを誇る独自性の強いブランドを数多く保有しています。『くらしと社会を豊かにするウェルネスカンパニーへ』を掲げ、かおりを通じて、ウェルネス領域における社会課題の解決と新たな事業創出に取り組んでいます。

▼ 株式会社ユニッジについて

UNIDGE（ユニッジ）は新規事業支援を手掛けるAlphaDrive（アルファドライブ）の戦略子会社であり、マッチングだけで終わらない、オープンイノベーションの実現を目指し、確かな事業創出を見据えた徹底した伴走支援を強みとする企業です。メンバーは全員事業開発の経験者。事業会社側の課題把握からゴール設計までを実施し、再現性を持って「協業事業開発」の成果を出せる仕組みを構築します。仕組みから生み出された事業の伴走支援、投資撤退の意思決定の確立、網羅的なデータベースから協業先を探索し、協業先には具体的で実現可能な協業案を提示。その後の成果出しまでサポートします。これらのアプローチにより、UNIDGEは創業4年で約90社の支援実績を達成しています。

▼ 株式会社ユニッジ 会社概要

・ 社名：株式会社ユニッジ / UNIDGE,Inc.

・ 代表者：代表取締役Co-CEO 土成実穂／代表取締役Co-CEO 土井雄介／代表取締役 麻生要一

・ 所在地：東京都千代田区永田町2-17-3 来栖ビル1F

・ URL：https://unidge.co.jp/

▼ お問い合わせ先

株式会社アルファドライブ

https://alphadrive.co.jp/contact/