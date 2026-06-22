総合学園ヒューマンアカデミーとフジテレビが「アニメ制作連携プロジェクト」を始動！ 学生による学内コンテスト「アニメクリエイターズカップ2026」開催 　優秀作品はフジテレビ番組内で放送予定！

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信、以下「当社」）の全日制専門校「総合学園ヒューマンアカデミー」は、株式会社フジテレビジョン（以下「フジテレビ」）と連携し、学生のアニメ制作を支援する「アニメ制作連携プロジェクト」を始動いたします。本プロジェクトの一環として、学内コンテスト「アニメクリエイターズカップ2026」を開催。学生が学科を横断したチームを組み、アニメーション付きボイスコミック映像を制作します。フジテレビの現役クリエイターが作品の審査・講評に加わるほか、最終審査で選出された優秀作品はフジテレビ番組内での放送を予定しており、実践的な教育機会を提供いたします。

【本件のポイント】

●総合学園ヒューマンアカデミー×フジテレビの強力タッグによる、在校生のためのアニメ制作学業支援事業

●5つのカレッジがカレッジの枠を超えチームを結成！「アニメーション付きボイスコミック映像」の共同制作

●フジテレビのクリエイターが直接審査・講評！さらに優秀作品はフジテレビの番組内で放送予定

https://ha.athuman.com/news-topics/news/_2026.php

■概要

現在、アニメや動画コンテンツ市場は世界的な盛り上がりを見せており、次世代を担うアニメクリエイターや声優、音響制作などの人材育成が急務となっています。しかし、プロの世界で活躍するためには、自身の専門領域だけでなく、他職種と連携して一つの作品を作り上げる総合的な経験が不可欠です。

このような背景から、当校では学生たちにプロさながらの制作環境と実践的な教育機会を提供するため、フジテレビとの「アニメ制作連携プロジェクト」を立ち上げました。

■「アニメ制作連携プロジェクト」の実施背景

本プロジェクトの最大の特徴は、マンガ・イラスト、ゲーム、動画、音楽、声優・俳優といった多彩な5つのカレッジの在校生が「学科横断チーム」を組む点にあります。シナリオ、絵コンテ、動画制作、キャラクターボイス、楽曲や音響効果まで、それぞれの強みを活かして1つのボイスコミック映像を創り上げることで、チームワークの醸成や他職種への理解を深めることができます。

マンガカレッジ授業の作画シーン

さらに、第一線で活躍するフジテレビのクリエイターから直接審査や講評を受けられるだけでなく、選ばれた優秀作品がフジテレビの番組内で放送されるという、プロのキャリアに直結する大きなメリットとモチベーションを提供いたします。

■コンテスト開催概要

名称：「アニメクリエイターズカップ2026」

期間：2026年4月～2027年3月

（2026年4月学生周知、5月～6月シナリオ・絵コンテ制作、7月審査、7月～12月動画制作・ブラッシュアップ、2027年1月最終審査、3月優秀作品放送）

定員：対象カレッジの在校生全員（学科横断チームを結成）

対象：総合学園ヒューマンアカデミー 在校生（全学年）

・マンガ・イラストカレッジ（全専攻）

・ゲームカレッジ（全専攻）

・動画クリエイターカレッジ（全専攻）

・ミュージックカレッジ（全専攻）

・パフォーミングアーツカレッジ（全専攻）

金額：通常授業・カリキュラムの一環として実施（追加費用なし）

特徴：

（1）テーマは「子ども向け、または子どもが楽しめるオリジナル作品（1分30秒の映像作品）」

（2）各カレッジのスキルを結集させ、アニメーション付きボイスコミック映像を共同制作

（3）フジテレビクリエイターによる本格的な審査・講評、および優秀作品のフジテレビ番組内での地上波放送予定

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。教育・人材事業による「海外人材の活用」、「成長産業分野の専門教育と労働移動」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/