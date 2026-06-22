Aras、2026 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for PLM Software in Discrete Manufacturing Industriesでリーダーに選出

アラスジャパン合同会社

製品ライフサイクルマネジメント（PLM）ソリューションおよびエンジニアリング AI 向けデジタルスレッド・ソリューションのリーダーである Aras（本社：米国マサチューセッツ州、CEO：レオン・ローリセン、日本法人：アラスジャパン合同会社、本社：東京都千代田区、日本法人社長：久次昌彦）は本日、Gartner が発表した「2026 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for PLM Software in Discrete Manufacturing Industries」において、リーダーに選出されたことを発表しました。

Arasは、PLM市場において根本的な変革が進行中であると考えています。製造業各社は、複雑な製品の管理、急速に変化する要件への対応、そして複数のシステムや分野にまたがる情報の統合という課題にますます直面しています。その結果、企業は単なるデータ管理基盤を超え、製品情報を連携させてライフサイクル全体のインテリジェンスを実現し、次世代エンジニアリングAIを支えるプラットフォームへと目を向けるようになっています。

Gartner は次のように述べています。

「PLM 市場は、主に製品データを管理する、限定的ながらも拡張可能な機能を備えた従来型システムから、意思決定とビジネス成果を能動的に推進するプラットフォームへと進化しつつあります。」

Aras の CEO であるレオン・ローリセンは、次のように述べています。

「PLM は新たな時代を迎えています。次世代の PLM は、製品データをいかに適切に管理するかだけでなく、ライフサイクル全体の意思決定を支えるために必要なデータ間の関連性、トレーサビリティ、コンテキストをいかに保全するかによって評価されるようになるでしょう。製造業各社が製品開発全体において AI を評価する、その成否を左右するのは、『ガバナンス』、『ライフサイクル全体の認識』、『説明可能性』、これらの枠組みのもとで AI を適切に運用できるかどうかにかかっています。」

Aras Innovator(R) は、オープンなモデル駆動型プラットフォーム上に構築されています。ビジネスニーズの変化に応じて、データモデル、データ間の関連性、ワークフロー、アプリケーションを柔軟に適応させられるよう設計されており、製造業各社が異種混在のエンタープライズ環境全体にわたって製品データを接続し、信頼性の高いライフサイクルコンテキストを保全します。また、既存システムの全面的な入れ替えを強いることなく、ガバナンスに基づく AI 駆動のワークフローを支援します。

「2026 Gartner Magic Quadrant for PLM Software in Discrete Manufacturing Industries」レポートの全文はこちらからダウンロードいただけます。

https://aras.com/en/resources/all/rep-gartner-magic-quadrant-2026?utm_campaign=701UM00000h08Hn&utm_source=the-wire&utm_medium=pr&utm_content=Aras-Named-A-Leader-in-the-2026-Gartner-Magic-Quadrant-for-PLM-Software-in-Discrete-Manufacturing-Industries&utm_inherit=false(https://aras.com/en/resources/all/rep-gartner-magic-quadrant-2026?utm_campaign=701UM00000h08Hn&utm_source=the-wire&utm_medium=pr&utm_content=Aras-Named-A-Leader-in-the-2026-Gartner-Magic-Quadrant-for-PLM-Software-in-Discrete-Manufacturing-Industries&utm_inherit=false)

（Gartner, Magic Quadrant(TM) for PLM Software in Discrete Manufacturing Industries, Sudip Pattanayak, Marc Halpern, Brady Barnes, Rajan Saini, 2026年6月9日）

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Aras について

Aras は、製品ライフサイクルマネジメント（PLM）とエンジニアリング AI 向けのデジタルスレッドソリューションのリーディングプロバイダーです。Aras のテクノロジーは、AI ネイティブかつローコード開発プラットフォーム上に構築され、拡張性が高く、柔軟かつオープンな PLM ソリューションを提供しています。Aras のプラットフォームおよび PLM アプリケーションは、製品ライフサイクル全体およびサプライチェーン全体を通じて、ユーザーをあらゆる部門や部署、機能と重要な製品データおよびエージェント型 AI に繋ぎます。Aras の情報については、公式ウェブサイトをご覧ください。また、SNS では、Aras に関する最新情報をご確認いただけます。

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