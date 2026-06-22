青梅で乾杯！飯島直子さんが地元で愛される２軒で初夏の食とお酒を楽しむ！

株式会社ポニーキャニオン

■BSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」

俳優・飯島直子さんが地元の人に愛される店を飲み歩き、お店の常連客やゲストと飾らないトークでほっこり酔いしれる、BSフジの人気番組。2023年６月の不定期放送から2024年４月より毎週木曜日夜10時よりレギュラーで放送中！

飯島直子の今夜一杯いっちゃう？番組サイト :https://www.bsfuji.tv/konyaipai/

■番組として青梅に初上陸！

#075となる６月25日(木)の舞台は、東京都青梅市。新宿駅から中央線で最短約１時間の場所に位置し、秩父多摩甲斐国立公園の玄関口にある豊かな自然環境に恵まれながら、便利な住環境も備わった市街地も有す青梅市で、地元から愛される２軒のお店を飯島さんが訪れました。

今回は、日向和田（ひなたわだ）にある角打ちが楽しめる酒販店・ホウライヤと、東青梅にある焼き鳥と新鮮なお刺身が自慢の魚鳥酒家 一期一会の２軒をハシゴ。

■夏のお酒に夏野菜。青梅のポテンシャルを感じてほしい

１軒目のホウライヤは、JR青梅駅から青梅線で２駅の日向和田駅から徒歩約７分の青梅街道沿いに明治創業の老舗酒店の支店として、1975年に開店。撮影が行われたのは水曜日。この日、ホウライヤでは「水曜あて呑み倶楽部」（毎週水曜たまに土曜開催）が開かれ、酒販店ならではのお酒のラインナップとともに、料理人の波平夫妻が手掛ける体に優しい料理も提供されました。

２軒目の魚鳥酒家 一期一会は、JR東青梅駅から徒歩約２分とアクセスが良く、仕事帰りのお客さんで賑わうお店。入口で靴を脱ぐスタイルで、常連客のひとりは「ここが自分の居間。店主の優しさに惚れて長年通っている」と笑顔で語っていました。

お店の雰囲気が全く異なる両店ですが、地元客の明るく飾らない人柄は「青梅人」そのもの。飯島さんからは青梅での暮らしや青梅で一番の規模を誇る催し「青梅大祭」についてなどが聞かれ、青梅トークも展開されました。

ぜひ、ご覧ください！

◆「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」

放送日時：2026年６月25日(木)22:00～22:55

放送局：BSフジ

お店１.ホウライヤ（青梅市日向和田３-528-２(https://maps.app.goo.gl/Bf4K4CMLfNokxM6p9)）▶ホウライヤInstagram(https://www.instagram.com/ome_houraiya/)

お店２.魚鳥酒家 一期一会（青梅市東青梅１-８-６(https://maps.app.goo.gl/XuEqQTWBd7QkqUQd7)）▶一期一会Facebook(https://www.facebook.com/p/%E9%AD%9A%E9%B3%A5%E9%85%92%E5%AE%B6-%E4%B8%80%E6%9C%9F%E4%B8%80%E4%BC%9A-100063667715156/)

放送から１週間はTVer(https://tver.jp/series/srcbdvsuog)から視聴できます。

◆青梅市移住定住促進ポータルサイト：https://myome.jp/

◆青梅市移住定住情報Instagram：https://www.instagram.com/my_home_my_ome/

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※株式会社ポニーキャニオンは、青梅市の移住定住促進事業の一環として、「暮らす場所としての青梅市」の魅力発信を行ってます。