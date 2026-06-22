「アクティオSDGs体験ワークショップ2026」を開催しました

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、いなべ市と共同主催として、2026年6月13日（土）にアクティオ三重いなべテクノパーク統括工場において、いなべ市在住の小・中学生を対象にSDGs体験ワークショップを開催しました。昨年6月に続き5回目の開催となります。

今回のSDGs体験ワークショップは、「工場見学や体験から気づくSDGs」をテーマに、建設機械に触れてSDGsを実感してもらうカリキュラムで行いました。

まず、子どもたちに建設業界・建設機械の社会での役割を解説し、アクティオのSDGsへの取り組みを講座形式で紹介。その後、工場内を巡回しながら、バイオディーゼル燃料の生成原理を学ぶ実験や、バイオディーゼル燃料を使った水中ポンプ運転の見学、排水処理の仕組みを学ぶジャーテスト、大型ファンによる暴風体験などを実施しました。また、重機の試乗体験や、エンジンポンプと消防ホースを使った放水体験など、子どもたちにSDGsを楽しく学んでもらいました。さらに、技術革新をより身近に感じてもらうためのプログラムとしてVRによる安全教育体験やラジコン対応型カニクレーンの遠隔操作機器にも触れてもらいました。ほかにも、暑熱対策を施した休憩所や、氷のいらないかき氷機の体験など、年々暑さの増す建設現場での取り組みを体感してもらいました。

■アクティオSDGs体験ワークショップに参加した児童のコメント

「汚れた水をきれいにする水処理の実験をして、実際に目で見て水がどんどん透明になっていく様子が分かり、とてもおもしろかったです。こんな技術があることを今まで知らなかったので驚きました。水を大切にするために、普段の生活でも水の使い方に気を付けたいと思いました。」

「VRを使って作業現場で事故が起きる様子を体験しました。本当にその場所にいるみたいで、とてもびっくりしました。VRで安全について学べることもすごいと思いました。また、本物の建設機械を近くで見られて、かっこいいと思いました。今日は、いろいろな体験ができて楽しかったです。」

■アクティオSDGsの取り組み

アクティオでは、全国各地で子どもたちに向けた体験学習を実施しています。同時に国連が推奨する「SDGs for School」のパートナー企業として、その活動を支え、SDGs目標4【質の高い教育をみんなに】の実現を支援しています。

弊社では日常生活でも目に触れる機会のある「建設機械」を通した、持続可能な社会に向けての教育機会を、いなべ市とのパートナーシップによって地元の小学生の皆さんにも体験できる機会を提供できればと思います。

今回の体験学習では、「大型建設機械」と「地球環境に優しいアクティオの施策」を通し、いなべ市の子どもたちに有意義な学習機会となるよう、SDGs体験型ワークショップを実施させていただきました。

■イベント当日の様子

■「アクティオSDGs体験ワークショップ2026」開催概要