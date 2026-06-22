プラチナ森林産業イニシアティブ成果報告会を開催

一般社団法人プラチナ構想ネットワーク

一般社団法人プラチナ構想ネットワーク(東京都千代田区、会長：小宮山 宏)は、森林資源を多面的・循環的に最大限活用し、脱炭素化、経済安全保障強化、地方創生及び森林文化醸成の同時実現を目指す「プラチナ森林産業イニシアティブ(https://platinum-network.jp/forestindustry-initiative/)」を2022年に立ち上げ、「バイオマス化学」、「木造都市」、「森林・林業革新」の3分科会での検討・活動を、４つのフェーズ(https://platinum-network.jp/forestindustry-initiative-past/)にわたって展開してまいりました。この度、フェーズ４の活動成果をとりまとめ、公表いたします。

■開催概要

【日 時】2026年7月6日(月)15:30～17:30（15:00 受付開始、～19:00 懇親会開催予定）

【参加資格】原則として会員・官公庁・メディアの方を対象とします。

※上記以外の団体等でご関心のある場合は下記事務局までお問合せください。

【開催形式】会場参加 / オンライン配信のハイブリッド開催

【会 場】AP赤坂グリーンクロス(東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス4階)

【申込方法】

・専用のフォーム(https://forms.gle/F9MwVjg8mKPYpJ1V9)または下記アドレス宛てメールにてお申込みください。

・申込締切：2026年7月1日(水)

詳細はこちら :https://platinum-network.jp/wp-content/uploads/2026/06/shinrin_P4_260706.pdf

■プラチナ構想ネットワークについて

「プラチナ構想ネットワーク」は、持続可能で豊かな社会「プラチナ社会」の実現を目指す一般社団法人（2010年8月設立、2022年1月法人格取得）です。

元東京大学総長で三菱総合研究所理事長を務める小宮山宏が会長を務め、220以上の自治体、180以上の法人が会員となっています。

【お問合せ】一般社団法人プラチナ構想ネットワーク事務局

Tel：03-6858-3546(#) Mail：shinrin-contact@platinum-network.jp