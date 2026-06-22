“EJ × Yihyun × SHINYU”豪華MCでお届け！『SBS人気歌謡2026』がPrime Videoのサブスクリプション「Music K」にて配信スタート！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC（IMXC、本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：小宮之子）は、毎週人気K-POPアーティストの豪華ステージをお届けする、韓国の国民的音楽番組『SBS人気歌謡』を2026年6月22日(月)18時より、Prime Videoのサブスクリプション「Music K」にて配信を開始いたします。なお、本配信は2026年4月12日(日)放送分より、毎週月曜日に日本語字幕付きで1話ずつ配信いたします。

(C) SBS

『SBS人気歌謡2026』:視聴はこちら(https://amzn.to/4eAJa5Y)

韓国の地上波放送局SBSにて、毎週日曜日に生放送されている『SBS人気歌謡』。グローバルな人気を誇るアーティストから、今後の活躍が期待される新人アーティストまでが集結し、最新のK-POPシーンをお届けする韓国の代表的な音楽番組です。

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レギュラーMCを務めるのは、日本、韓国、台湾出身のメンバーで構成され、世界中で熱い支持を集める日本発9人組グローバルグループ“＆TEAM”のリーダー“EJ”、そして昨年7月の日本デビューを機に、さらなる注目を集める次世代ボーイズグループ“TWS”のリーダー“SHINYU”。さらに、“i-dle”の“SOYEON”がプロデュースに参加したことでも話題を呼び、昨年6月にデビューした4人組ガールズグループ“Baby DONT Cry”の“リーダーYihyun”という、実力と人気を兼ね備えた3人が番組を盛り上げます。

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最新のステージに加え、毎週のNo.1楽曲を決定する視聴者投票やスペシャルMCの登場、MCや出演アーティストによるトークコーナーなど見どころ満載の内容でお届けするK-POPファン必見の音楽番組『SBS人気歌謡』。

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「Music K」では、2026年6月22日(月)18時より、2026年4月12日(日)韓国放送分から毎週月曜日に1話ずつ日本語字幕付きで配信いたします。ぜひ「Music K」で、推しのステージを何度でもお楽しみください。

配信ページはこちら :https://amzn.to/4eAJa5Y

≪ 配信概要 ≫

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番組名：『SBS人気歌謡2026』

配信媒体：Prime Videoのサブスクリプション「Music K」

配信開始日：2026年6月22日(月)18時

※2026年4月12日(日)韓国放送分より毎週月曜18時に1話ずつ日本語字幕付きで配信。

※韓国放送の編成に準じて配信を行うため、日本での配信を休止する週がございます。あらかじめご了承ください。

※システムの都合上、配信開始時刻が前後する可能性もございます。予めご了承ください。

≪ 注意事項 ≫

※配信をご視聴いただくには、Prime Videoのサブスクリプション「Music K」へのご登録が必要です。

※Music Kに初めてご登録される方は最初の7日間無料でお試しいただけます。無料期間以降は、月額550円(税込)の登録料が発生いたします。

「Music K」ご登録はこちら :https://www.amazon.co.jp/gp/video/offers?benefitId=musickjp&ref_=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1

●概要

「Music K」とはPrime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約150タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』や、“i-dle”ウギ、“Billlie”つき、“今月の少女”出身Chuuの3人が宇宙スターを目指して能力アップデートに挑むバラエティ番組「スタ→ガールズ ＃アプデちゅう!?」、さらにはデビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ！』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも7日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金：550円(税込)

※新規ご登録で最初の7日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・公式X：@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok：musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/offers?benefitId=musickjp&ref_=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1)