ルル メリーより人気のクーラーバッグ第2弾を6月21日（日）より発売

株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区、社長・田山 俊也／たやま としや）は、2026年6月21日（日）より、ルル メリー青山通り店他にて、ルル メリーブランドの世界観を表現したクーラーバッグ第2弾を販売いたします。夏場の暑い季節でもチョコレート商品を持ち運ぶのにもおすすめの商品となっております。

ルル メリー「クーラーバッグ」3,850円（税込）

【商品特徴】

デザイン性高いキルティング生地のおしゃれなクーラーバッグ。保冷機能のあるファスナー付きバッグです。

ルル メリーを代表する「ショコラサブレ」のパッケージデザインから、人気の薔薇をデザインしました。

サイズ：240mm×140mm×240mm（幅・奥行・高さ）*持ち手を含まず。（ハンドル幅28mm長さ385mm。）

重量：約0.2kg

【商品概要】

●商品名

クーラーバッグ

●価格

3,850円（税込）

●発売日

6月21日（日）

●販売場所

・ルル メリー 青山通り店

・銀座三越

・日本橋三越本店

・メリーオンラインショップ

https://rurushop.mary.co.jp/

●商品画像

クーラーバッグ裏面クーラーバッグ横面クーラーバッグ中画像クーラーバッグ持ちイメージ