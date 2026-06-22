ルル メリーより人気のクーラーバッグ第2弾を6月21日（日）より発売
株式会社メリーチョコレートカムパニー
ルル メリー「クーラーバッグ」3,850円（税込）
クーラーバッグ裏面
クーラーバッグ横面
クーラーバッグ中画像
クーラーバッグ持ちイメージ
チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区、社長・田山 俊也／たやま としや）は、2026年6月21日（日）より、ルル メリー青山通り店他にて、ルル メリーブランドの世界観を表現したクーラーバッグ第2弾を販売いたします。夏場の暑い季節でもチョコレート商品を持ち運ぶのにもおすすめの商品となっております。
ルル メリー「クーラーバッグ」3,850円（税込）
【商品特徴】
デザイン性高いキルティング生地のおしゃれなクーラーバッグ。保冷機能のあるファスナー付きバッグです。
ルル メリーを代表する「ショコラサブレ」のパッケージデザインから、人気の薔薇をデザインしました。
サイズ：240mm×140mm×240mm（幅・奥行・高さ）*持ち手を含まず。（ハンドル幅28mm長さ385mm。）
重量：約0.2kg
【商品概要】
●商品名
クーラーバッグ
●価格
3,850円（税込）
●発売日
6月21日（日）
●販売場所
・ルル メリー 青山通り店
・銀座三越
・日本橋三越本店
・メリーオンラインショップ
https://rurushop.mary.co.jp/
●商品画像
クーラーバッグ裏面
クーラーバッグ横面
クーラーバッグ中画像
クーラーバッグ持ちイメージ