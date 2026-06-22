ルル メリーより人気のクーラーバッグ第2弾を6月21日（日）より発売

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株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区、社長・田山 俊也／たやま としや）は、2026年6月21日（日）より、ルル メリー青山通り店他にて、ルル メリーブランドの世界観を表現したクーラーバッグ第2弾を販売いたします。夏場の暑い季節でもチョコレート商品を持ち運ぶのにもおすすめの商品となっております。




ルル メリー「クーラーバッグ」3,850円（税込）

【商品特徴】


デザイン性高いキルティング生地のおしゃれなクーラーバッグ。保冷機能のあるファスナー付きバッグです。


ルル メリーを代表する「ショコラサブレ」のパッケージデザインから、人気の薔薇をデザインしました。


サイズ：240mm×140mm×240mm（幅・奥行・高さ）*持ち手を含まず。（ハンドル幅28mm長さ385mm。）


重量：約0.2kg




【商品概要】


●商品名


クーラーバッグ


●価格


3,850円（税込）




●発売日


6月21日（日）



●販売場所


・ルル メリー　青山通り店


・銀座三越


・日本橋三越本店


・メリーオンラインショップ


https://rurushop.mary.co.jp/



●商品画像



クーラーバッグ裏面

クーラーバッグ横面

クーラーバッグ中画像

クーラーバッグ持ちイメージ