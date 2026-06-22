浅間山ビューの特等席で涼む「森のワインテラス」　北軽井沢の絶景ヴィラリゾート「あさま空山望」にて7月限定開催　避暑のひとときを愛犬と楽しむ高原の4日間限定イベント

合同会社空山望くらぶ

合同会社空山望くらぶ（本社：群馬県吾妻郡）が運営する北軽井沢の一棟貸しヴィラリゾート「あさま空山望（くうざんぼう）」が、開業5周年を記念した特別企画として、併設レストラン「天空柁（ダ）イニング」にて2026年7月の週末（4日間限定）にて、特別イベント「森のワインテラス」を開催いたします。

詳細URL：https://x.gd/GkgNr

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本イベントでは、標高1,100mに位置するレストラン「天空柁イニング」のテラス席に期間限定の特設カウンターを設置します。目前に広がる雄大な浅間山の景色と高原の爽やかな風を感じながら、厳選した国内外のワインや本格ノンアルコール・スパークリングをお愉しみいただけます。

今回新たに導入したワインサーバーにより、銘醸ワインを常に開けたての最良なコンディションでご提供。ボタンひとつで注がれるフレッシュな一杯とともに、北軽井沢ならではの涼しい夏をゆったりとお過ごしいただけます。ご宿泊ゲストはもちろん、日帰り利用のお客様や愛犬をお連れのお客様もご利用可能です。浅間山を望む開放的なテラスで、大切な方や愛犬とともに特別な夏のひとときをお楽しみください。

■土曜の夕暮れ、日曜のランチ。時間帯ごとに異なる景色を愉しむ

北軽井沢での特別な週末を彩るこの限定イベントは、土曜日の夕刻と日曜日のランチタイムという、それぞれ異なる情景を持つ2つの時間帯で実施いたします。



土曜日の夕刻は、夕食前のひとときに涼やかな高原の風を感じながら過ごすアペリティフタイム。浅間山を茜色に染める夕景を眺めながら、ワインや本格ノンアルコールワインを片手に、ゆったりとした大人の時間をお過ごしいただけます。

一方、日曜日のランチタイムには、青空の広がる浅間山の絶景を背景に、冷えたワインやスパークリングを気軽に楽しめる開放的なひとときをご用意。愛犬とともにテラスで過ごしながら、高原リゾートならではの夏の休日をお楽しみいただけます。

■世界各国の厳選されたワインセレクションイメージ

提供するワインは、日本国内では希少なスイス産ワインをはじめ、フランス・アルザス地方のリースリング、地元産ワインなど、個性豊かな銘柄を厳選しました。



さらに、ニュージーランドの名門ワイナリー「シャトー・ワイマラマ」によるプレミアムワインもご用意。高原の爽やかな空気と浅間山の絶景を眺めながら、それぞれのワインが持つ個性や香りの違いをお楽しみいただけます。



ワイン初心者の方から愛好家の方まで、それぞれの好みに合わせてお選びいただけるラインアップでお迎えいたします。

■ドライブ前に気兼ねなく愉しめる本格ノンアルコールワイン

お車でお越しのお客様やアルコールを召し上がらないお客様にもお楽しみいただけるよう、本格派ノンアルコールワインをご用意いたしました。なかでも、ワイン愛好家からも高い評価を受ける辛口スパークリング「ピエール・ゼロ ブラン・ド・ブラン」は、爽やかな泡立ちとすっきりとした味わいが特長。浅間山を望むテラスで、高原の風を感じながら気軽に乾杯をお楽しみいただけます。

■浅間山が背景の特設わんちゃん用フォトスポットもイメージ

「あさま空山望」が大切にしているドッグフレンドリーな環境は、この「天空柁イニング」のテラスでも変わらずお愉しみいただけます。

テラス席は愛犬と同伴での利用が可能となっており、雄大な浅間山とどこまでも広がる北軽井沢の豊かな緑をバックに、愛犬のベストショットが撮影できる特設フォトスポットをご用意いたします。高原の心地よい涼風を感じながら、大切な家族である愛犬と一緒に、ここでしか撮れない美しい夏の思い出を写真に残していただけます。

標高1,100mの爽やかな高原の風と雄大な浅間山の景色、そして愛犬とのひとときを楽しめる、夏だけの特別なテラス体験をしませんか？

【「森のワインテラス」 開催概要】

開催日程 ：2026年7月11日（土）・12日（日）

2026年7月25日（土）・26日（日）

開催時間 ：【土曜日】16:00～17:00 【日曜日】11:30～13:30

開催場所 ：あさま空山望内「天空柁イニング」テラス

対象者 ：ご宿泊のゲスト、日帰り利用のお客様

愛犬同伴 ：可

詳細・予約URL ：https://www.kuzanbo.jp/ja/2026/06/22/wine_terrace_event/ (https://www.kuzanbo.jp/ja/2026/06/22/wine_terrace_event/)

スマートフォンで読み取っていただけます【ご提供メニュー】

本イベントは、お客様ご自身で操作いただけるスマートなサーバーを採用しております。ボタンひとつで注がれるフレッシュな一杯と、ワインの味わいを引き立てるナッツとチーズがすべてのセットに含まれます。

・スタンダード：1,500円 (スマートサーバーより、白・赤・スパークリングよりお選びいただけます）

・本格ノンアルコール：900円 （お酒を飲まない方も贅沢な気分を味わえる、辛口ノンアルコール・スパークリング「ピエール・ゼロ」ほか）

※すべて税込

■あさま空山望開業5周年企画について

あさま空山望は2026年4月26日（日）に開業5周年を迎え、アニバーサリーイヤーのコンセプトとして、「空と山と、五感が、息づくあさま、その奥へ。」を掲げました。1年を通し、北軽井沢の自然や季節を五感で楽しむ体験をお届けしてまいります。ぜひご期待ください。

【「あさま空山望」概要】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L0BbWZtUxE4 ]

世界的デザイナー・コシノジュンコ氏の監修により誕生した「あさま空山望」は、北軽井沢の大自然の中に佇む一棟貸しヴィラリゾートです。60,000平方メートル を超える広大な敷地には、全16棟の宿泊ヴィラやレストラン「天空柁イニング」、温浴施設「天空スパ」、ラウンジ、ドッグランを贅沢に配置。全棟からは雄大な”浅間山ビュー”の絶景を一望でき、大自然に溶け込んだグランピングのような空間で愛犬も一緒に非日常を堪能いただけます。まるで別荘を訪れたかのようなプライベートなひと時をお過ごしください。

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032－2577

敷地面積：約62,000平方メートル

HP：https://www.kuzanbo.jp/

INSTAGRAM：@asamakuzanbo_official

【会社概要】

会社名： 合同会社空山望くらぶ

代 表： 尾立 源幸

住 所： 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-2577

設 立： 2020年1月

事業内容：リゾートホテルの開発および管理・運営