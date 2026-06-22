「カラオケまねきねこ 日立滑川店」6月27日（土）にグランドオープン！地域初「おかしバー」導入！4日間限定のオープンイベント開催！

株式会社コシダカ

カラオケ店舗数国内NO.1（※）を誇る「カラオケまねきねこ」を展開する株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高博）は、2026年6月27日（土）12:00に、茨城県日立市に新店舗「日立滑川店」をグランドオープンします。本店は、地域初登場となる「おかしバー」と、ダーツを楽しめるアミューズメント空間「Play Garden（PG）」を併設。さらにオープンキャンペーンとしてサイコロチャレンジや、地元日立市のご当地アイドル「チームハレルヤ」が1日店長となり、皆様をお迎えします。ただ歌うだけでなく、多彩な体験を仲間とシェアできる『日常エンタメ空間』として、新たなカラオケの価値を提供します。※2026年5月末自社調べ

■ オープンキャンペーン詳細

おかしバー※イメージPlay Garden（PG）※イメージ

店舗周辺地域の皆様に最大限楽しんでいただくため、特別なオープニングキャンペーンを実施します。

・サイコロチャレンジ

開催日時：2026年6月27日（土）～30日（火）各日12時スタート

内容：受付後、1組様1回サイコロに挑戦。出た目の合計数に応じて、国産ブランド米（1kg）や日用品、お菓子などの豪華景品をプレゼントします。 ※景品がなくなり次第終了となります。

・ご当地アイドル「チームハレルヤ」1日店長イベント

開催日時：2026年6月27日（土）12時より

内容：日立市のご当地アイドルが1日店長に就任。限定のチェキ撮影会も実施予定です。

・ご来店特典

ご来店いただいたお客様へ、次回以降ご利用可能な「室料30%OFFクーポン」（有効期限：2026年7月31日まで）を配布します。

■店舗特設ページ

URL：https://www.karaokemanekineko.jp/locations/ibaraki/hitachi/hitachi-namekawa-store/

■店舗概要

店舗名：カラオケまねきねこ 日立滑川店

オープン日時：2026年6月27日（土）12:00

所在地：〒317-0052 茨城県日立市東滑川町4-12-30 2F

アクセス：茨城交通(バス) 祝崎駅から徒歩1分 国道6号線沿い

電話番号：0294-33-9069

営業時間：9:00～翌5:00

設備：駐車場24台、最大収容人数：15名

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高 博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official