大好評につき販売期間を7月12日（日）まで延長決定！ ！【1日20食限定】ジョエル・ロブション　国産マンゴーが主役の新作パフェ「マンゴーのパフェ　黒糖のブランマンジェと共に」

株式会社フォーシーズパフェ構成：上からココナッツアイス/国産フレッシュマンゴー/エキゾチックジュレ/黒糖のブランマンジェ/エキゾチックジュレ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が運営する「ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション」（所在地：東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋S.C. 本館2F）では、2026年5月15日（金）から6月30日（火）の期間、 1日20食限定で提供する国産マンゴーを使用した新作「マンゴーのパフェ 黒糖のブランマンジェと共に」を、ご好評につき販売期間を2026年7月12日（日）まで延長することをお知らせいたします。

- 「マンゴーのパフェ 黒糖のブランマンジェと共に」は初夏を彩る、国産マンゴーを贅沢に使用した新作パフェです。- 濃厚な甘みととろけるような柔らかな果肉の国産フレッシュマンゴーを主役に、パイナップルやパッションフルーツを合わせたエキゾチックジュレ、黒糖のブランマンジェ、軽やかなココナッツアイスを重ねました。- 仕上げに食感のアクセントとなる、サクサクとした黒糖のクランブルやパイナップルのチュイルにメレンゲをあしらいました。- パティシエが創り上げる、この繊細で芸術的なパフェはマンゴーの食感、香り、味わいを引き出したトロピカルな魅力あふれる逸品です。期間限定の贅沢なパフェを「ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション」でぜひご堪能ください。

【展開概要】

提供店舗：ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション （日本橋高島屋S.C.内）

東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋S.C. 本館2F

メニュー名：マンゴーのパフェ 黒糖のブランマンジェと共に ※1日20食限定

価格（税込）：単品 2,600円 / セット 2,900円（コーヒーまたは紅茶付）

展開期間：2026年5月15日（金）～7月12日（日）

詳細URL：https://www.robuchon.jp/topics/25805.html

営業時間：10:30～19:30（L.O.19:00） ※マンゴーのパフェの提供は14：30からとなります

ご予約・お問い合わせ：03-5255-6933（受付時間 10:30～19:30）

オンライン予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/robuchon-lecafe-nihombashi/reserve