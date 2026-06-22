頑張って売っているのに利益が出ない理由とは？- 小売業の“在庫・価格最適化不足”をAIで解決

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、小売・流通業における「売上はあるのに利益が伸びない」という構造課題に対し、最適化AI「AI孔明 on IDX」を基盤とした「AI RetailBooster on IDX」において“在庫・価格最適化ソリューション”のためのPoCパートナーを３社募集します。

本ソリューションは、需要予測・価格戦略・在庫管理を統合的に最適化し、小売企業の利益最大化を実現するものです。

小売・EC業界向けAIプラットフォーム「AI RetailBooster on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/retail/)

■ 背景：なぜ小売は“売れているのに儲からない”のか

現在、小売業界では以下の課題が顕在化しています。

- 在庫過多と欠品の同時発生- 値引き販売による利益圧迫- 廃棄ロスの増加- 需要変動への対応遅れ

店舗やECでは売上を伸ばす努力が続けられている一方で、

- 利益率が低下する- 在庫コストが増加する

といった問題が多くの企業で発生しています。

「頑張って売っているのに利益が出ない」状態が常態化しています。

■ 課題の本質：“在庫・価格最適化不足”

小売業では、

- 仕入れ- 価格設定- 販売タイミング

が密接に連動しています。

しかし現状では、

- 需要予測と仕入れが一致していない- 価格がリアルタイムで最適化されない- 部門ごとに個別最適化されている

在庫と価格が“全体最適”で設計されていません。



その結果、

- 売れ残り- 過剰な値引き- 機会損失

が発生し、利益を圧迫しています。

■ 解決策：経営最適化AI「AI RetailBooster on IDX」

AI RetailBooster on IDXは、小売業の意思決定と実行を統合し、在庫と価格を最適化します。

■ 期待される導入効果

- データ統合（IDX）POS(※)・在庫・仕入れ・顧客購買データを統合し、現状を即時に可視化・レポート※ POSデータ等の大規模データは、AI分析の前段階として集計・構造化などの前処理を行った上で活用します。- AI分析・予測需要予測 / 商品別売上分析 / 回転率・在庫リスク分析売れる量とタイミングを予測- 最適化エンジン・在庫水準最適化・価格最適化シミュレーション（最適価格帯の提案・シナリオ分析）・仕入れ最適化最適化AIが、利益を最大化する意思決定の根拠と推奨アクションを提示- AI PMO（実行・運用最適化）・在庫・価格戦略の進捗確認・レポーティング支援・KPIデータに基づく達成状況分析・アラート提案・継続的改善（Loop）“実行される最適化”を実現- 在庫削減（10～30%）- 廃棄ロス削減- 値引き率最適化- 売上・利益の同時改善を支援- キャッシュフロー改善

同じ売上でも、利益が大きく変わります。

■ メッセージ

これまで小売業は、

売上拡大

店舗努力 によって成長してきました。

しかしこれからは、努力だけでは利益は出ません。必要なのは、“在庫と価格の最適化”です。

■ 最後に

売上はあるのに、利益がない。それは最適化の問題です。

AI RetailBooster on IDXは、小売の“判断”と“実行”を最適化します。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL: https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。