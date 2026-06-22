頑張って売っているのに利益が出ない理由とは？- 小売業の“在庫・価格最適化不足”をAIで解決
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、小売・流通業における「売上はあるのに利益が伸びない」という構造課題に対し、最適化AI「AI孔明 on IDX」を基盤とした「AI RetailBooster on IDX」において“在庫・価格最適化ソリューション”のためのPoCパートナーを３社募集します。
本ソリューションは、需要予測・価格戦略・在庫管理を統合的に最適化し、小売企業の利益最大化を実現するものです。
小売・EC業界向けAIプラットフォーム「AI RetailBooster on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/retail/)
■ 背景：なぜ小売は“売れているのに儲からない”のか
現在、小売業界では以下の課題が顕在化しています。
- 在庫過多と欠品の同時発生
- 値引き販売による利益圧迫
- 廃棄ロスの増加
- 需要変動への対応遅れ
店舗やECでは売上を伸ばす努力が続けられている一方で、
- 利益率が低下する
- 在庫コストが増加する
といった問題が多くの企業で発生しています。
「頑張って売っているのに利益が出ない」状態が常態化しています。
■ 課題の本質：“在庫・価格最適化不足”
小売業では、
- 仕入れ
- 価格設定
- 販売タイミング
が密接に連動しています。
しかし現状では、
- 需要予測と仕入れが一致していない
- 価格がリアルタイムで最適化されない
- 部門ごとに個別最適化されている
在庫と価格が“全体最適”で設計されていません。
その結果、
- 売れ残り
- 過剰な値引き
- 機会損失
が発生し、利益を圧迫しています。
■ 解決策：経営最適化AI「AI RetailBooster on IDX」
AI RetailBooster on IDXは、小売業の意思決定と実行を統合し、在庫と価格を最適化します。
- データ統合（IDX）
POS(※)・在庫・仕入れ・顧客購買データを統合し、現状を即時に可視化・レポート
※ POSデータ等の大規模データは、AI分析の前段階として集計・構造化などの前処理を行った上で活用します。
- AI分析・予測
需要予測 / 商品別売上分析 / 回転率・在庫リスク分析
売れる量とタイミングを予測
- 最適化エンジン
・在庫水準最適化
・価格最適化シミュレーション（最適価格帯の提案・シナリオ分析）
・仕入れ最適化
最適化AIが、利益を最大化する意思決定の根拠と推奨アクションを提示
- AI PMO（実行・運用最適化）
・在庫・価格戦略の進捗確認・レポーティング支援
・KPIデータに基づく達成状況分析・アラート提案
・継続的改善（Loop）
“実行される最適化”を実現
■ 期待される導入効果- 在庫削減（10～30%）
- 廃棄ロス削減
- 値引き率最適化
- 売上・利益の同時改善を支援
- キャッシュフロー改善
同じ売上でも、利益が大きく変わります。
■ メッセージ
これまで小売業は、
売上拡大
店舗努力 によって成長してきました。
しかしこれからは、努力だけでは利益は出ません。必要なのは、“在庫と価格の最適化”です。
■ 最後に
売上はあるのに、利益がない。それは最適化の問題です。
AI RetailBooster on IDXは、小売の“判断”と“実行”を最適化します。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月
資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL: https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。