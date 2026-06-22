無料で学べるイベント「NTTドリームキッズ 2026」を開催！

NTT株式会社

NTTグループ（NTT・NTTドコモ・NTTドコモビジネス・NTTドコモソリューションズ・NTTデータ・NTT東日本・NTT西日本・NTTアーバンソリューションズ・NTTアノードエナジー）は、本日2026年6月22日より、ICT・通信の知識を無料で学べる子ども向けイベント「NTTドリームキッズ2026」を開催します。グループワークを通じて、人とのつながりを支える通信の大切さ、過去から現在、未来の技術を学びながら、子どもたちが主体的に自身の未来や取り巻く世界を考え、子どもたち同士で夢や希望を共有・表現しあえる体験プログラムを提供します。

1．実施の背景

「NTTドリームキッズ」は、社会インフラである「通信」の大切さを理解してもらうことを目的に、2006年から毎年開催している夏休み子ども向け学習イベントです。2020年より自宅から参加可能な幅広い内容の情報通信に関するオンライン学習コンテンツを提供しています。



2．開催概要

１.オンラインコンテンツ「NTTドリームキッズ2026」

https://group.ntt/jp/kids/2026/index.html



開催日程

2026年6月22日（月）～2026年10月31日（土）



対象年齢

小学1～6年生（推奨）



参加条件

インターネット環境があればどなたでも参加可能（タブレット、パソコン推奨）



開催内容

通信がつながる基本的な仕組みに加えて、プログラミングやデジタルテクノロジーについて、実際の利用シーンを想定した映像視聴のほか、NTTグループ参画各社が提供する各ミッションを通して、ゲーム感覚で学ぶことができます。

今年度は、新たに再生可能エネルギーについて楽しく学べる落ちものゲームや、テクノロジーをテーマにしたデジタルカルタが登場します。さらに、人気のプログラミングコンテンツもリニューアル予定です。

また災害時のNTTグループの取り組みや、安心・安全に情報通信サービスを利用するためのルールやマナー、グリーン化等のサステナブルな取り組みについても、子どもたちと保護者の皆さまが一緒に学べる環境を提供します。



学習コンテンツ例

・普段の生活でも馴染みのあるWi-Fi接続、いま話題のセキュリティ対策

・もしものための公衆電話の使い方や設置場所

・インターネットを使った情報検索のコツ、トラブルや有害情報から身を守る方法

・スマートフォンの安心・安全な利用のためのルールやマナー

・モバイルのつながる仕組みと環境にやさしいグリーン基地局

・プログラミング学習体験

・太陽光や風力、バイオマス、地熱などの再生可能エネルギー学習など



２.リアルイベント「NTTドリームキッズ みらいスクール」

開催日程・会場

東京会場 2026年7月30日（木）、31日（金）

NTTインターコミュニケーション・センター［ICC］内



大阪会場 2026年8月5日（水）

QUINTBRIDGE



熊本会場 2026年8月8日（土）

NTT西日本熊本支店 新九品寺ビル



札幌会場 2026年8月13日（木）

アーバンネット札幌リンクタワー



※各日程1日3回開催（10:00～/13:00～/15:30～ 1回あたり約120分）



対象年齢

小学3～6年生



参加条件

参加無料（定員制イベントにつきご応募が必要）



後援

東京都教育委員会／新宿区教育委員会／札幌市教育委員会／大阪市教育委員会

門真市教育委員会／大東市教育委員会／堺市教育委員会／枚方市教育委員会／熊本市教育委員会



開催内容

光通信の工作実験をはじめ、NTTの最先端技術体験や、豊かな未来世界を子どもたちと一緒に考えるプログラムなど、夏休みの自由研究のテーマとしてもぴったりなワークショップイベントを実施します。



【プログラム】

＜ワークショップ1＞ 触覚通信を使ったふれあい体験によるアイスブレイク（自己紹介）

＜ワークショップ2＞ ひかり糸電話づくりを通じて、光通信のひみつを楽しく学ぶ

＜ワークショップ3＞ NTTの最先端技術をゲーム感覚で体験

触覚覚技術、筋電技術、音声合成技術など3つの最新技術を体験

＜ワークショップ4＞ みらいの世界を考えて発表する



応募期間

受付開始 2026年6月22日（月）



締切

【東京】 2026年7月12日（日）

【大阪・熊本】 2026年7月20日（月・祝）

【札幌】 2026年7月26日（日）



当選発表

【東京】 2026年7月18日（土）

【大阪・熊本】 2026年7月25日（土）

【札幌】 2026年8月1日（土）



応募はNTTドリームキッズ専用ページから

https://group.ntt/jp/kids/2026/event/index.html

＜専用ページのQRコード＞

◆応募注意事項◆

ご応募は参加者お一人につき1回とさせていただきます。

ご兄弟やお友達同士など複数名でご参加希望の場合でも、お一人ずつご応募をお願いいたします。

抽選はお一人ずつ個別の抽選となりますのであらかじめご了承ください。



NTTグループは「NTTドリームキッズ 2026」を通じて、次世代を担う子どもたちに豊かで便利な社会・わくわくする未来をお届けできますよう、取り組みを推進してまいります。

NTT ドリームキッズ事務局

Mail:dreamkids@polka.ocn.ne.jp (平日 10:00~17:00/2026 年 8 月 31 日まで)