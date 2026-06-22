おばんざいフェア開催！O’denbar うまみ が、三軒茶屋で「おでん屋さんのランチビュッフェ」・代官山で「日替わり季節の豆皿おばんざいメニュー」をスタート

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株式会社WAS

おばんざいフェア開催！

　株式会社WAS（ワズ、東京都港区赤坂、代表取締役 宇野優司）は、日本の東京・横浜・仙台、オーストラリアのシドニーにて、おでんバー『O‘denbar うまみ 横浜関内・表参道・代官山・赤坂・麻布十番・新橋・仙台・三軒茶屋・PottsPoint』の9店舗を運営しております。



黄金に透き通った、関西出汁のおでん。

　このたび2026年6月より、おばんざいフェアとして新商品をスタートします。


　三軒茶屋では「おでん屋さんのランチビュッフェ」・代官山では「日替わり季節の豆皿おばんざいメニュー」がリリースされます。



おでん屋さんが提供する、季節の豆皿おばんざいは日替わりでご用意。

□O’denbar うまみ 三軒茶屋の「おでん屋さんのランチビュッフェ\1,500」



旬の野菜をたっぷり使い、出汁を効かせた手作りおばんざい。

　本日6/22(月)よりO’denbar うまみ 三軒茶屋店にて、おでん屋さんのおばんざいランチビュッフェをスタートいたします。毎日の仕事や家事で忙しい方へ、ささやかながらも”至福のひととき”をご用意します。


　メインは日替わりで5種類から選べます（おでん出汁の効いたカレー、ツルっと麺のおでん出汁うどん、サラっと食べられるおでん出汁茶漬けなど）。


　おばんざいはカウンターで選んで楽しめるスタイルです。色とりどりの小鉢を少しずつ、好きなだけ取れるので栄養満点です。


　さらになんとお出汁のスープはおかわり自由、ごはん大盛りも無料と、たいへんお得です。



おばんざいは常時8～10種類を食べ放題！

□O’denbar うまみ 代官山の「日替わり季節の豆皿おばんざいメニュー\500～」



うまみ・旬にこだわった各種おばんざいは、いろいろつまめる豆皿スタイルで提供。

　O’denbar うまみ 代官山の日替わりおばんざいは、旬菜・旬魚にこだわり「うま味」に特化したラインナップとなっています。


　店名の由来でもある「うま味」とは、世界で四大味覚と考えられてきた甘味・塩味・酸味・苦味に加え、5つ目の味覚として約100年前に日本人が発見し、新たに認められた要素です。2013年には世界無形文化遺産にも登録され、今や世界共通語（UMAMI）となった、和食に欠かせない存在です。


　「うま味」の正体は、「グルタミン酸」「イノシン酸」「グアニル酸」などの特定のアミノ酸や核酸です。 うま味成分にはそれぞれ代表的な食材があり、その食材を活かしたおばんざいを作っています。



豊洲市場直送の鮮魚は一番人気。

・グルタミン酸：新生姜と〆鯖の紫蘇和え・出汁巻玉子ひたひた・冷やしトマトとろろ昆布など


・イノシン酸：地鶏タタキ昆布締め・おでん屋さんの豚角煮・和牛スジとうふ煮込みなど


・グアニル酸：椎茸とチーズの味噌漬け・鮮魚のカルパッチョサラダ自家製椎茸ドレなど


・コハク酸：ホタテとニンニクの芽の旨和え・牡蠣のうまみオイル付けなど



日替わりおばんざいを豆皿で並べて、ぜひ日本酒やナチュールワインを一緒に。

□三軒茶屋・代官山ともに駅徒歩3分にてアクセス抜群


　近隣にお住まいの方、お仕事帰りの方、休日のお出かけに、ぜひご利用ください。ささやかな、しかし極上の “至福のひととき” を。



□三軒茶屋店舗情報


・店舗名　：　O'denbar うまみ 三軒茶屋


・URL　　：　https://www.instagram.com/umami_sangenjaya/　（Instagram）


・所在地　：　東京都世田谷区三軒茶屋2-11-11 プレジオ三軒茶屋 2F


・電話番号：　03-6450-7919


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計34席（カウンター6席・テーブル28席）


・平均予算：　ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円



□代官山店舗情報


・店舗名　：　O'denbar うまみ 代官山


・URL　　：　https://www.instagram.com/umami_daikanyama/　（Instagram）


・所在地　：　東京都渋谷区代官山町13-8 キャッスルマンション代官山104


・電話番号：　03-6416-9209


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計12席（カウンター10席・テラス席2席）


・平均予算：　ランチ1,100～1,300円、ディナー3,000～4,000円



夜の代官山店。フラっと、0軒目でも、2軒目でも。

□Potts Point（オーストラリア・シドニー）店舗情報


・店舗名　：　O'denbar UMAMI Potts Point


・URL　　：　https://www.instagram.com/umami_pottspoint/　（Instagram）


・所在地　：　119 Macleay St, Potts Point NSW 2011


・電話番号：　02-9357-4555


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計70席（カウンター22席・テーブル40席・テラス8席）


・平均予算：　ランチ＄20～30、ディナー＄80～＄100



□仙台店舗情報


・店舗名　：　O'denbar うまみ 仙台


・URL　　：　https://www.instagram.com/umami_sendai/　（Instagram）


・所在地　：　宮城県仙台市青葉区一番町3-8-1 ラ・ベルヴィ 204


・電話番号：　022-204-4859


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計20席（カウンター8席・テーブル12席）


・平均予算：　ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円



□新橋店舗情報


・店舗名　：　O'denbar うまみ 新橋


・URL　　：　https://www.instagram.com/umami_shimbashi/　（Instagram）


・所在地　：　東京都港区新橋2-11-8 小倉ビル 5F


・電話番号：　03-6257-8518


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計24席（カウンター8席・テーブル16席）


・平均予算：　ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円



□麻布十番店舗情報


・店舗名　：　O'denbar うまみ 麻布十番


・URL　　：　https://www.instagram.com/umami_azabujuban/　（Instagram）


・所在地　：　東京都港区麻布十番3-4-7 ハセベビル 1階


・電話番号：　03-6722-0614


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計30席（カウンター6席・テーブル24席）


・平均予算：　ランチ1,300～1,500円、ディナー4,000～5,000円



□赤坂店舗情報


・店舗名　：　O'denbar うまみ 赤坂


・URL　　：　https://www.instagram.com/umami_akasaka/　（Instagram）


・所在地　：　東京都港区赤坂3-19-12 赤坂東昇ビル3F


・電話番号：　03-5544-9948


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計26席（カウンター6席・テーブル20席）


・平均予算：　ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円



□表参道店舗情報


・店舗名　：　O'denbar うまみ 表参道


・URL　　：　https://www.instagram.com/umami_omotesando/　（Instagram）


・所在地　：　東京都港区北青山3-6-26 第5 SIビル B1F


・電話番号：　03-6427-1941


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計12席（カウンター5席・テーブル7席）


・平均予算：　ランチ1,100～1,300円、ディナー3,000～4,000円



□横浜関内店舗情報


・店舗名　：　O'denbar うまみ 横浜関内


・URL　　：　https://www.instagram.com/umamiya_kannai/　(Instagram)


・所在地　：　神奈川県横浜市中区常盤町2-12 ウエルス関内 B1F


・電話番号：　045-232-4574


・営業時間：　月～日　12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）


・定休日　：　不定休


・席数　　：　計14席（カウンター4席・テーブル10席）


・平均予算：　ランチ800～1,000円、ディナー3,000～4,000円



□会社概要


　株式会社WASは、～温故知新～ の経営理念のもと、日本の伝統を世界に発信し、未来へ感応させることを目指しています。



　＜日本本社＞


・会社名　　：　株式会社WAS (ワズ)


・所在地　　：　東京都港区赤坂


・代表者　　：　代表取締役　宇野優司


・事業内容　：　飲食店（おでんバー）の運営


・店舗　　　：　横浜市中区：関内、東京都港区：表参道・赤坂・麻布十番・新橋、渋谷区：代官山、　　　　


　　　　　　　　世田谷区：三軒茶屋、宮城県仙台市青葉区


・設立　　　：　2020年10月


・URL　　　：　https://umami-was.com/



　＜オーストラリア支社＞


・会社名　　：　WAS Australia Pty Ltd


・所在地　　：　119 Macleay St, Potts Point NSW 2011


・代表者　　：　Yuji Uno


・事業内容　：　飲食店（おでんバー）の運営


・店舗　　　：　Sydney：Potts Point


・設立　　　：　2026年2月



□事業急拡大により新卒・中途社員、アルバイト積極採用中！インターンシップ・説明会もあり


　国内外問わず、まずはぜひお気軽にお問合せをお待ちしております。


・総合窓口：https://umami-was.com/recruit/



　求人の詳細は、以下の各種求人サイトをご覧ください。


・新卒：https://www.careermap.jp/corporations/120465


・中途：https://job.inshokuten.com/kanto/work/detail/87720


・アルバイト：https://arwrk.net/recruit/v13oaf29heqm4ty