おばんざいフェア開催！O’denbar うまみ が、三軒茶屋で「おでん屋さんのランチビュッフェ」・代官山で「日替わり季節の豆皿おばんざいメニュー」をスタート
おばんざいフェア開催！
株式会社WAS（ワズ、東京都港区赤坂、代表取締役 宇野優司）は、日本の東京・横浜・仙台、オーストラリアのシドニーにて、おでんバー『O‘denbar うまみ 横浜関内・表参道・代官山・赤坂・麻布十番・新橋・仙台・三軒茶屋・PottsPoint』の9店舗を運営しております。
黄金に透き通った、関西出汁のおでん。
このたび2026年6月より、おばんざいフェアとして新商品をスタートします。
三軒茶屋では「おでん屋さんのランチビュッフェ」・代官山では「日替わり季節の豆皿おばんざいメニュー」がリリースされます。
おでん屋さんが提供する、季節の豆皿おばんざいは日替わりでご用意。
□O’denbar うまみ 三軒茶屋の「おでん屋さんのランチビュッフェ\1,500」
旬の野菜をたっぷり使い、出汁を効かせた手作りおばんざい。
本日6/22(月)よりO’denbar うまみ 三軒茶屋店にて、おでん屋さんのおばんざいランチビュッフェをスタートいたします。毎日の仕事や家事で忙しい方へ、ささやかながらも”至福のひととき”をご用意します。
メインは日替わりで5種類から選べます（おでん出汁の効いたカレー、ツルっと麺のおでん出汁うどん、サラっと食べられるおでん出汁茶漬けなど）。
おばんざいはカウンターで選んで楽しめるスタイルです。色とりどりの小鉢を少しずつ、好きなだけ取れるので栄養満点です。
さらになんとお出汁のスープはおかわり自由、ごはん大盛りも無料と、たいへんお得です。
おばんざいは常時8～10種類を食べ放題！
□O’denbar うまみ 代官山の「日替わり季節の豆皿おばんざいメニュー\500～」
うまみ・旬にこだわった各種おばんざいは、いろいろつまめる豆皿スタイルで提供。
O’denbar うまみ 代官山の日替わりおばんざいは、旬菜・旬魚にこだわり「うま味」に特化したラインナップとなっています。
店名の由来でもある「うま味」とは、世界で四大味覚と考えられてきた甘味・塩味・酸味・苦味に加え、5つ目の味覚として約100年前に日本人が発見し、新たに認められた要素です。2013年には世界無形文化遺産にも登録され、今や世界共通語（UMAMI）となった、和食に欠かせない存在です。
「うま味」の正体は、「グルタミン酸」「イノシン酸」「グアニル酸」などの特定のアミノ酸や核酸です。 うま味成分にはそれぞれ代表的な食材があり、その食材を活かしたおばんざいを作っています。
豊洲市場直送の鮮魚は一番人気。
・グルタミン酸：新生姜と〆鯖の紫蘇和え・出汁巻玉子ひたひた・冷やしトマトとろろ昆布など
・イノシン酸：地鶏タタキ昆布締め・おでん屋さんの豚角煮・和牛スジとうふ煮込みなど
・グアニル酸：椎茸とチーズの味噌漬け・鮮魚のカルパッチョサラダ自家製椎茸ドレなど
・コハク酸：ホタテとニンニクの芽の旨和え・牡蠣のうまみオイル付けなど
日替わりおばんざいを豆皿で並べて、ぜひ日本酒やナチュールワインを一緒に。
□三軒茶屋・代官山ともに駅徒歩3分にてアクセス抜群
近隣にお住まいの方、お仕事帰りの方、休日のお出かけに、ぜひご利用ください。ささやかな、しかし極上の “至福のひととき” を。
□三軒茶屋店舗情報
・店舗名 ： O'denbar うまみ 三軒茶屋
・URL ： https://www.instagram.com/umami_sangenjaya/ （Instagram）
・所在地 ： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-11 プレジオ三軒茶屋 2F
・電話番号： 03-6450-7919
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計34席（カウンター6席・テーブル28席）
・平均予算： ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円
□代官山店舗情報
・店舗名 ： O'denbar うまみ 代官山
・URL ： https://www.instagram.com/umami_daikanyama/ （Instagram）
・所在地 ： 東京都渋谷区代官山町13-8 キャッスルマンション代官山104
・電話番号： 03-6416-9209
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計12席（カウンター10席・テラス席2席）
・平均予算： ランチ1,100～1,300円、ディナー3,000～4,000円
夜の代官山店。フラっと、0軒目でも、2軒目でも。
□Potts Point（オーストラリア・シドニー）店舗情報
・店舗名 ： O'denbar UMAMI Potts Point
・URL ： https://www.instagram.com/umami_pottspoint/ （Instagram）
・所在地 ： 119 Macleay St, Potts Point NSW 2011
・電話番号： 02-9357-4555
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計70席（カウンター22席・テーブル40席・テラス8席）
・平均予算： ランチ＄20～30、ディナー＄80～＄100
□仙台店舗情報
・店舗名 ： O'denbar うまみ 仙台
・URL ： https://www.instagram.com/umami_sendai/ （Instagram）
・所在地 ： 宮城県仙台市青葉区一番町3-8-1 ラ・ベルヴィ 204
・電話番号： 022-204-4859
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計20席（カウンター8席・テーブル12席）
・平均予算： ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円
□新橋店舗情報
・店舗名 ： O'denbar うまみ 新橋
・URL ： https://www.instagram.com/umami_shimbashi/ （Instagram）
・所在地 ： 東京都港区新橋2-11-8 小倉ビル 5F
・電話番号： 03-6257-8518
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計24席（カウンター8席・テーブル16席）
・平均予算： ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円
□麻布十番店舗情報
・店舗名 ： O'denbar うまみ 麻布十番
・URL ： https://www.instagram.com/umami_azabujuban/ （Instagram）
・所在地 ： 東京都港区麻布十番3-4-7 ハセベビル 1階
・電話番号： 03-6722-0614
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計30席（カウンター6席・テーブル24席）
・平均予算： ランチ1,300～1,500円、ディナー4,000～5,000円
□赤坂店舗情報
・店舗名 ： O'denbar うまみ 赤坂
・URL ： https://www.instagram.com/umami_akasaka/ （Instagram）
・所在地 ： 東京都港区赤坂3-19-12 赤坂東昇ビル3F
・電話番号： 03-5544-9948
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計26席（カウンター6席・テーブル20席）
・平均予算： ランチ1,000～1,200円、ディナー4,000～5,000円
□表参道店舗情報
・店舗名 ： O'denbar うまみ 表参道
・URL ： https://www.instagram.com/umami_omotesando/ （Instagram）
・所在地 ： 東京都港区北青山3-6-26 第5 SIビル B1F
・電話番号： 03-6427-1941
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計12席（カウンター5席・テーブル7席）
・平均予算： ランチ1,100～1,300円、ディナー3,000～4,000円
□横浜関内店舗情報
・店舗名 ： O'denbar うまみ 横浜関内
・URL ： https://www.instagram.com/umamiya_kannai/ (Instagram)
・所在地 ： 神奈川県横浜市中区常盤町2-12 ウエルス関内 B1F
・電話番号： 045-232-4574
・営業時間： 月～日 12：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
・定休日 ： 不定休
・席数 ： 計14席（カウンター4席・テーブル10席）
・平均予算： ランチ800～1,000円、ディナー3,000～4,000円
□会社概要
株式会社WASは、～温故知新～ の経営理念のもと、日本の伝統を世界に発信し、未来へ感応させることを目指しています。
＜日本本社＞
・会社名 ： 株式会社WAS (ワズ)
・所在地 ： 東京都港区赤坂
・代表者 ： 代表取締役 宇野優司
・事業内容 ： 飲食店（おでんバー）の運営
・店舗 ： 横浜市中区：関内、東京都港区：表参道・赤坂・麻布十番・新橋、渋谷区：代官山、
世田谷区：三軒茶屋、宮城県仙台市青葉区
・設立 ： 2020年10月
・URL ： https://umami-was.com/
＜オーストラリア支社＞
・会社名 ： WAS Australia Pty Ltd
・所在地 ： 119 Macleay St, Potts Point NSW 2011
・代表者 ： Yuji Uno
・事業内容 ： 飲食店（おでんバー）の運営
・店舗 ： Sydney：Potts Point
・設立 ： 2026年2月
□事業急拡大により新卒・中途社員、アルバイト積極採用中！インターンシップ・説明会もあり
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