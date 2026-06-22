THE HYUNDAI（ザ・ヒョンデ）、7月10日にグランドオープン

nugu Japan株式会社

株式会社現代百貨店は、2026年7月10日に東京・表参道の東急プラザ表参道「オモカド」にオープンする「THE HYUNDAI（ザ・ヒョンデ）」のグランドオープンに先立ち、グローバルに活躍する6人組ボーイズグループ「TWS（トゥアス）」とのコラボレーション企画およびオープン記念限定アイテムを公開しました。

「THE HYUNDAI（ザ・ヒョンデ）」は、メディコトスとnugu Japanが共同で運営する、韓国ブランドの日本市場進出を支援するプラットフォームです。先日発表した出店ブランドラインアップに続き、今回はグランドオープンを記念した特別企画や来店者向け特典の概要を発表しました。

また、「THE HYUNDAI」は7月8日（水）11:00～15:00にプレオープンを実施し、7月9日（木）にはメディアデーを開催します。さらに、7月10日（金）のグランドオープンを通じて、日本の皆さまへ本格的にサービスを開始します。

グランドオープンを記念し、グローバルK-POPグループ「TWS（トゥアス）」が「THE HYUNDAI」グローバルプロジェクトの公式アンバサダーとして参加します。「THE HYUNDAI」では、TWSとのコラボレーション企画として、購入者を対象に未公開ビジュアルを使用した限定フォトカード（全9種）を配布します。

フォトカードプレゼントキャンペーンは、7月8日のプレオープンおよび7月10日グランドオープンから7月26日の期間中に実施予定です。(※配布期間は予告なく変更する可能性がございます。)

「THE HYUNDAI」でしか手に入らない限定コンテンツとして展開されます。

また、オープンに先立ち、6月22日にTHE HYUNDAI 公式SNSアカウントにてTWSとのコラボレーションを予告するティザー映像を公開します。さらに、7月1日にはYouTubeを通じてキャンペーン本編映像を公開する予定です。

出店ブランド各社も、グランドオープンを記念して「THE HYUNDAI」限定アイテムや購入者向け特典を用意しています。

「THUG CLUB（サグクラブ）」は、グローバル初となるエクスクルーシブカプセルコレクションを発表します。全アイテムをブラックカラーで統一した本コレクションは、ブランドのアーカイブピースやシグネチャーアイテムを再解釈した特別なラインアップとなっており、THUG CLUBならではの力強い世界観と象徴的なディテールを表現しています。

「STAND OIL（スタンドオイル）」では、人気アイテム「MIO BUCKET BAG（ミオ バケットバッグ）」の限定カラーを発売。また、1万円以上お買い上げのお客様にサングラスホルダーを、2万円以上お買い上げのお客様にはキーリングをプレゼントします。

「COYSEIO 038（コイセイオ038）」では、2万円以上お買い上げのお客様を対象に、「THE HYUNDAI」限定デザインのエコバッグをプレゼントします。

「HIETA（ヒエタ）」では、「BECKY BAG DOT VERSION」を「THE HYUNDAI」限定アイテムとして発売。購入者にはTOKYO EDITIONキーリングまたはスカーフをプレゼントします。

現代百貨店は、「THE HYUNDAI」を通じて、韓国ブランドやコンテンツを直接体験できる新たなライフスタイルプラットフォームを提案していきます。今後もさまざまなブランドやアーティスト、コンテンツIPとのコラボレーションを展開し、日本と韓国をつなぐ文化発信拠点として、新たな顧客体験の創出を目指します。

- THE HYUNDAI 公式 Instagram：＠the_hyundai(https://www.instagram.com/the_hyundai)- THE HYUNDAI 公式 YouTube：@the_hyundai(https://youtube.com/@the_hyundai?si=TeMNKyLlkmk36lhc)- THE HYUNDAI JAPAN 公式 Instagram：＠the_hyundai_jp(https://www.instagram.com/the_hyundai_jp)

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担当：松本（pressroom@nugu.jp）