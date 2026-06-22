【エステー】新規事業創出プログラム「Next」新規事業の共創パートナー企業の募集を開始

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、新規事業創出プログラム「Next」において、2026年6月22日（月）から新規事業の共創パートナーの募集を開始します。

株式会社ユニッジ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土成 実穂）の支援のもと、社員の思いやアイデアを起点に、外部企業との共創により新規事業を創造するオープンイノベーションプログラムです。

■新規事業創出プログラム「Next」概要

エステーでは、2022年度より次世代リーダー育成を目的としたプログラム「Next」を実施し、20～30代の従業員を対象に、これまで3期・計62名の卒業生を輩出してきました。

4期目となる今年度は、新規事業創出プログラム「Next～Build～」へとリニューアル。「Build」には、アイデアを生み出すだけでなく、価値をゼロから創造し、確かな事業として築き上げていくという想いを込めています。

本プログラムでは、審査を通過したメンバーが主体となって新規事業の立ち上げに挑戦します。本気で手を挙げた一人ひとりを、組織として全力で支援し、事業化の実現を後押ししていきます。

■募集テーマ

１.空気で創る、新たな集客・体験プロデュース

エンタメ・座席ビジネスの「ニオイ課題」を解決する空間プロデュース事業。エステーの消臭技術で座席のニオイ課題を解決し、売り止めリスクの低減を目指し、クリーンな空間を武器に、没入体験の向上と新規集客の仕組みまでを一気通貫で提供するソリューションを開発します。

２.ペットの異変の早期発見・健康管理を支援するヘルスケアデバイス

センシング技術やデータ解析技術をお持ちのスタートアップ・開発パートナーと、飲水量を入口とした複数の健康シグナルからペットの異変に早く気づき、獣医師との連携を支援することで、愛するペットの健康維持に貢献する新たなライフケア事業を共創します。（※動物病院や獣医療連携の知見・ネットワークをお持ちであれば、なお歓迎いたします）

３.制約空間の休息を豊かにする “睡眠環境改善” ソリューション

夜行バスやカプセルホテル、法人企業様の休憩室などの、個人対策では限界がある「制約空間」の睡眠環境に着目。エステー独自の消臭・香り技術を用いて、ハード改修なしで“眠る空間”そのものを快適に改善することを目指します。

４.家族みんなが家事プレイヤーに！子どもの主体性を育む「暮らしのチーム化」

外部代行ではなく家庭内解決を。誰か一人が家事を抱え込む生活から、子どもの年齢・成長に応じた家事力育成による「暮らしのチーム化」へ。この新たなライフスタイルを、仕組みやプロダクトの力で目指します。

５.シニア期を迎えるペットと飼い主の『健やかな時間』最大化

エステーの香り技術・情報発信力・全国ネットワークを活用し、ペットの老化への早期発見から専門家・ケア施設へのつながりまでを支える「予防型ペットケアのエコシステム」を、パートナー企業と共に構築します。

６.ニオイ課題の解決で介護現場を救う

介護施設では排泄臭の問題が深刻であるにもかかわらず、誤飲リスク・コンセント不足・業務多忙という三重の制約から従来の消臭製品が活用できていません。本事業は人感センサー連動×高所壁掛けにより消臭の自動化を目指し、スタッフと利用者が笑顔でいられる空間の実現を目指します。

７.香りで競技者の怒りや緊張をリセットするメンタルギアの共同開発

エステーの香りノウハウを活かし、競技者の突発的な怒りや極度の緊張からの気持ちの切り替えをサポートする「メンタルギア」を創りませんか？本来の力を引き出すための吸引型デバイスやウェアラブル端末の開発パートナーを募集します。

８.文化の違いに起因するニオイの問題解決ビジネス

訪日外国人観光客の増加に伴い、宿泊施設では香水・スパイス等、文化の違いに起因するニオイ課題が顕在化しており、当社の技術を生かした空間品質・顧客体験価値向上のための新たなソリューションを募集します。

９.日常の動線に溶け込む「“ついでに”消臭」で「空気をかえる」共創プロジェクト

建設現場や工場、イベント会場で懸命に働く人々のプライドや前向きな姿勢を尊重しながら、デリケートなニオイ課題を解決。設備や資材と融合した消臭技術で快適空間を実現します。

※後日募集テーマを追加する可能性がございます。

■応募締め切り

2026年7月24日（金）17:00

■応募方法と提出物

特設サイトの「ENTRY」ボタンから応募フォームに進み、必要事項を記載いただき提出を

行なってください。

※任意で補足資料を添付していただくことが可能です。

※書類選考・オンラインミーティング期間中はNDAを締結いたしません。

秘匿情報に関しては記載されないようにお願いいたします。

特設サイトURL：https://unidge.co.jp/project/next

■応募資格

・登記された法人であること（個人の応募は不可）

※企業 / NPO等所属は問いません

※事業ステージ・所在地・年齢・性別・国籍についても不問です

・反社会的勢力が関与していないこと

・ご提案内容または事業内容が公序良俗に反していないこと

・プログラム期間中に、プロダクトやサービス、協業事業の実装の兆しや可能性を示す

ことができること、最終審査の段階では社会実装できること

■選考基準

以下の審査項目を中心に社内および社外の審査員により総合的に判断をいたします。

・募集テーマとの親和性の明確さ

・外部企業の共創に対する想いや保有するアセット

・対象となる顧客課題の明確さ

・顧客課題に対する提供価値／解決策

・エステーアセットの活用方法、両者の連携仮説

■プログラム全体のスケジュール

【時期】 【内容】

2026年6月22日(月) 募集開始

2026年7月24日(金) 17:00 募集締切

2026年7月24日(金)～8月下旬 書類審査

2026年8月下旬 書類審査の結果通知

2026年8月下旬～9月下旬 面談

2026年9月下旬 審査会

2026年10月上旬～2027年2月下旬 実証実験・メンタリング

2027年2月下旬 最終ピッチ・審査

2027年3月 事業化検証

■本件に関するお問合せ先

エステー株式会社 Next運営事務局：next@st-c.co.jp

株式会社アルファドライブ：https://alphadrive.co.jp/contact/

■株式会社ユニッジについて

UNIDGE（ユニッジ）は新規事業支援を手掛けるAlphaDrive（アルファドライブ）の戦略子会社であり、マッチングだけで終わらない、オープンイノベーションの実現を目指し、確かな事業創出を見据えた徹底した伴走支援を強みとする企業です。

■株式会社ユニッジ 会社概要

法人名：株式会社ユニッジ / UNIDGE,Inc.

代表者：代表取締役Co-CEO 土成実穂／代表取締役Co-CEO 土井雄介／

代表取締役 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3 来栖ビル1F

URL：https://unidge.co.jp/