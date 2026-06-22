東洋ライス株式会社

東洋ライス株式会社(和歌山本社：和歌山市)は、令和8年6月15日に開催した定時株主総会及び取締役会において、雜賀慶二が代表取締役社長を退任し、取締役会長 兼 技術顧問に就任いたしました。それに伴い、同社代表取締役副社長 阪本哲生が新たに代表取締役社長に就任したことをお知らせいたします。

■新体制

取締役会長 兼 技術顧問 雜賀慶二

代表取締役社長 阪本哲生

■新社長プロフィール

阪本 哲生(さかもと てつお)

生年月日：1963年6月28日

出身地：和歌山県

＜略歴＞

1992年5月 東洋精米機製作所(現 東洋ライス) 監査役就任

2004年12月 トーヨーライス株式会社(現 東洋ライス) 取締役就任

2005年6月 東洋精米機製作所 取締役 業務部長就任

2007年12月 東洋精米機製作所 取締役 情報センター長就任

2013年3月 東洋ライス株式会社 取締役副社長就任

2024年11月 東洋ライス株式会社 代表取締役副社長就任

2026年6月 東洋ライス株式会社 代表取締役社長就任

【東洋ライス株式会社の概要】

設立＝1961年（昭和36年）

資本金＝1億円

事業内容＝金芽米、金芽ロウカット玄米、ＢＧ無洗米の加工・製造・販売、

精米機器の開発・製造販売その他

和歌山本社所在地＝和歌山市黒田12

電話番号＝073-471-3011

URL＝ https://www.toyo-rice.jp/