漫才頂上決戦！「M-1グランプリ2025」史上最多11,521組の頂点に立ったのは、たくろう！『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」～連覇の先に、軟弱の星～』

吉本興業株式会社

2025年12月21日(日)、朝日放送テレビ系列で放送された、漫才頂上決戦「M-1グランプリ2025」。史上最多11,521組の激闘を制し頂点に立ったのは、初めて決勝進出を果たしたダークホース「たくろう」です。

このたび、その決勝の模様を収めたDVDが、2026年10月7日(水)に発売されることが決定しました。

本作は、激闘が繰り広げられた決勝、最後の1枠を争った敗者復活、ファイナリストに密着した「アナザーストーリー」を収録。

さらに、このDVDのためだけに企画された優勝ご褒美企画、M-1王者・たくろうによる撮り下ろし特典映像など盛りだくさんの豪華DVD2枚組となっています。

『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」～連覇の先に、軟弱の星～』

＜発売予定日＞ 2026年10月7日（水）

＜価格＞ DVD（2枚組）\5,280（税込）／\4,800（税抜）

＜発売元＞ よしもとミュージック

＜コピーライト＞ (C)2026朝日放送テレビ / 吉本興業

＜仕様＞ DVD2枚組｜片面二層｜ドルビーデジタル｜ステレオ

＜品番＞ YRBN-91630～1

＜収録内容＞

■DISC１

・M-1グランプリ2025決勝

■DISC2

・敗者復活戦

21組の漫才師が最後の決勝1枠をかけて激突！

・M-1グランプリ アナザーストーリー

ファイナリストに完全密着！

人生が変わる瞬間を捉えた「アナザーストーリー」DVD再編集バージョン！

・DVD初公開「たくろうと、知らない東京」（仮）

この春東京進出を果たしたM-1王者・たくろう。

しかし、多忙な２人は東京のことをまだまだ知らない…。

そこで、２人がはじめて東京の名所や人をたずねるロケ企画を収録予定。

【DVD封入応募抽選特典】

10月7日(水)発売DVD『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」～連覇の先に、軟弱の星～』(初回プレス分)に下記の抽選券を封入いたします。

＜初回プレス限定封入＞シリアルコード付き応募抽選券

【応募抽選特典】「M-1グランプリ2026」観覧ご招待

A賞：「M-1グランプリ2026」決勝 スタジオ観覧ご招待 10名様 ※18歳以上の方(高校生不可)限定

B賞：「M-1グランプリ2026」準決勝 観覧ご招待 10名様 ※未就学児入場不可

※詳細は封入チラシをご確認ください。

【各チェーン別先着ご予約・ご購入特典】

10月7日(水)発売 DVD『M-1グランプリ2025 「漫才万歳」～連覇の先に、軟弱の星～』

対象サイト・対象店舗にて、商品をご予約・ご購入いただくと、下記先着特典をプレゼントいたします。

■よしもとネットショップ(早期予約特典)

「M-1グランプリ2025」1st Round場面写真(L判サイズ／全10種から1種)※コンビ選択可

全10種からご希望のコンビを1種選択いただけます。

◎対象コンビ：ヤーレンズ／めぞん／カナメストーン(敗者復活)／エバース／真空ジェシカ／ヨネダ2000／たくろう／ドンデコルテ／豪快キャプテン／ママタルト

必ず下記期間内にご予約ください。期間終了後はよしもとネットショップでは特典が付きませんの で、ご注意ください。

早期予約特典対象期間：～８月31日(月)23:59

■対象店舗共通特典

「M-1グランプリ2025」1st Round場面写真(L判サイズ／全10種から1種)※ランダム

※＜よしもとネットショップ早期予約特典＞と＜対象店舗共通特典＞は同一絵柄になります。選択可かランダムかの違いになります。

※対象店舗は後日発表となります。

■Amazon.co.jp限定特典

最終決戦 ファイティングビジュアルシート(2L判サイズ・3枚セット)

■M-1サポーターズクラブ限定予約特典

ファイナリスト トレーディングカード(全10種から1種)※コンビ選択可



全10種からご希望のコンビを1種選択いただけます。

◎対象コンビ：ヤーレンズ／めぞん／カナメストーン(敗者復活)／エバース／真空ジェシカ／ヨネダ2000／たくろう／ドンデコルテ／豪快キャプテン／ママタルト

※M-1サポーターズクラブでのご予約受付は8月1日(金)以降を予定しております。

＜共通注意事項＞

※各チェーン別特典の絵柄は後日解禁となります。

※いずれの特典もなくなり次第終了となります。

※特典は予定事項に付き、変更になる可能性がございます。