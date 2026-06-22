女性50代の2人に1人が不眠リスク、うつリスクは約11倍に

Lifree株式会社

睡眠改善を通じた健康経営支援を行うLifree株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：サトウ未来）は、働く男女11,029名を対象に「睡眠状態とメンタルヘルスに関する実態調査」を実施しました。

■ 調査結果の背景：日本企業の「見えない損失」

厚生労働省発行の「企業の『健康経営』ガイドブック」によると、睡眠不足に伴う欠勤や生産性低下による経済損失は、従業員一人あたり年間約32.8万円（※）にのぼるとされています。Lifree（ライフリー）は今回、11,029名のデータを分析し、この「年間32.8万円の損失」を抱えるハイリスク層がどこに存在し、どのようなメンタルリスクを併発しているかを可視化しました。

（※出典：厚生労働省「企業の『健康経営』ガイドブック」内引用、RAND Europe 2016推計。1ドル110円換算時の2,986ドルを約32.8万円と算出）

※Web媒体にて本調査を引用される場合は、出典を明記のうえ、Lifree（https://lifree.world/）へのリンクをお願いいたします。

▼詳しい調査結果はこちら 「睡眠不足は企業に年間1.3億円の損失を生む？1.1万人調査で見えた人的資本リスク」（https://lifree.world/date-sleep-research/）」

■ 調査結果のトピックス

【経済損失】全体の40.7%が「不眠症の疑い（AIS 6点以上）」。1,000名規模の企業では年間約1億3,362万円の損失リスク。 【不眠とうつの連動】何らかの不眠兆候がある人（AIS 4点以上）は、ない人（AIS 0～3点）に比べ「中等度以上のうつ症状」を抱える割合が約11倍に。 【女性50代の二重リスク】不眠スコア・抑うつスコアともに全属性でワースト1位。約6.6人に1人が不眠と中等度以上のうつを同時に抱える。 【女性30代・男性20代も要注意】女性30代は二重リスク率2位（約8.5人に1人）、男性20代は3位（約8.9人に1人）。

■ 調査結果詳細１. 「32.8万円の損失」を抱える不眠リスク層が40.7%

調査の結果、40.7%（4,493名）が不眠症の疑いがある「AIS 6点以上」に該当しました。さらに「やや危険（AIS 4～5点）」を含めると、61.1%が何らかの不眠リスクを抱えている実態が明らかになりました。

・AIS（アテネ不眠尺度）判定別の割合 n=11,029名

これを1,000名規模の企業に当てはめると、約407名が不眠による生産性低下の状態にあります。一人あたり年間32.8万円の損失（RAND Europe推計）を乗じると、1企業（1,000名）あたり年間約1億3,362万円の経済損失が生じている計算になります。

・1,000名規模の企業における睡眠不足の経済損失試算

睡眠改善は、もはや福利厚生ではなく、直接的な「利益創出」のための経営戦略です。

２. 「不眠兆候」はメンタルダウンの先行指標。リスクは約11倍へ

何らかの不眠兆候がある群（AIS 4点以上）では、18.3%が「中等度以上のうつ症状」を併発していました。不眠リスクのない層（AIS 0～3点、1.7%）と比較すると、その差は約11倍に達します（n=11,029）。

・中等度以上のうつ症状（QIDS 11点以上）の該当率

「少し眠れていない」という段階からの早期介入が、いかにメンタル不調の予防に重要かが証明されました。休職者が一人出れば、代替要員のコスト・業務引き継ぎ負荷・職場の士気低下など、直接費用だけでは計れない損失が生まれます。そのリスクを水際で防ぐ鍵が、睡眠への早期介入にあります。

３. 女性50代に集中する「睡眠×メンタル」の二重リスク

属性別の分析により、日本の組織が抱える課題が浮き彫りになりました。

不眠リスク（AIS≥6）と中等度以上のうつ症状（QIDS≥11）を同時に抱える「二重リスク率」で全属性を比較すると、以下のランキングになります。

・不眠＋うつ 二重リスク率（AIS 4点以上 かつ QIDS 11点以上）属性別ランキング

女性50代（n=458名）は、不眠スコア（AIS）平均・抑うつスコア（QIDS）平均・不眠率・うつ率・二重リスク率のすべての指標において全属性ワースト1位となりました。不眠症の疑い（AIS 6点以上）に該当する割合は52.0%と2人に1人を超え、全体平均（40.7%）を大きく上回っています。

・女性50代 vs 全体平均 3指標比較（n=11,029名）

管理職・専門職として組織の中核を担う女性50代がパフォーマンスを発揮できていない状態は、企業にとって知識・経験・判断力の損失を意味します。更年期による睡眠への影響も加わりやすく、女性活躍推進の観点からも、この層への健康投資は急務です。

また、女性30代（二重リスク率11.8%・約8.5人に1人）と男性20代（11.3%・約8.9人に1人）も高水準にあります。育児・家事と仕事の両立、就職後の環境変化など、睡眠を圧迫しやすい要因が集中する若手・中堅層へのケアも、組織の持続的な生産性向上には欠かせません。

■ Lifreeの提言：睡眠改善は「人的資本経営」の基盤

Lifreeの提供する睡眠改善プログラム導入企業では、受講後に不眠スコア・睡眠不足スコア・抑うつスコアの改善が見られ、生産性が回復する実績が出ています。「眠れない」を個人の問題から経営の課題へ。Lifreeは1.1万人のデータと科学的根拠に基づき、企業の生産性向上を支援します。

■ 調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58465/table/6_1_f54823075d64933d90dc937daa3ae572.jpg?v=202606220152 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

Lifree株式会社

広報担当：高橋

Email：info@lifree.world

公式HP：https://lifree.world/

詳しい調査結果: https://lifree.world/date-sleep-research/