佐賀玄海漁業協同組合「第1回 唐津とれたて朝市」を開催

一般社団法人唐津観光協会

佐賀玄海漁業協同組合は、地域の皆様に唐津の豊かな海の恵みを身近に感じていただくことを目的に、「第1回 唐津とれたて朝市」を開催いたします。

会場では、漁協ならではの新鮮な鮮魚販売をはじめ、魚の詰め放題、ガラポン抽選会、お魚に触れて楽しめるタッチプール、子ども向けの市場せり体験など、大人から子どもまで楽しめる企画を多数ご用意しております。

ぜひ、ご家族やご友人と一緒に、活気あふれる朝市へお越しください。

開催概要

名 称

第1回 唐津とれたて朝市 ～漁協のさかな屋さん～

日 時

令和8年6月27日（土）8：00～11：00

会 場

佐賀玄海漁協 魚市場（佐賀県唐津市海岸通7182-233 市場内）

主 催

佐賀玄海漁業協同組合

お問い合わせ

TEL：0955-72-2160

販売内容

新鮮な鮮魚販売

唐津近海で水揚げされた新鮮な魚介類を販売します。

※腹出し・お刺身用の柵などの加工にも対応。

体験・イベント内容

魚の詰め放題

一杯詰めよう！

参加費：500円

※なくなり次第終了

※お一人様1回まで

※水揚げ状況により実施できない場合があります。

ガラポン抽選会

うれしい景品が当たる♪

購入1,000円ごとに抽選券を配布

※なくなり次第終了

おさかなタッチプール

いろんなお魚にさわってみよう！

参加費：無料

対象：小学生以下

子供せり体験

市場の迫力を体験しよう！

対象：小学生以下

※なくなり次第終了

※参加にあたっては保護者同伴でお願いします。

今後の開催スケジュール

（偶数月 第4土曜日開催）

第2回 令和8年8月22日（土）

第3回 令和8年10月24日（土）

第4回 令和8年12月26日（土）

第5回 令和9年2月27日（土）

スタンプカード特典

朝市に3回参加してスタンプを集めると、500円分の割引特典をプレゼントします。

ポイントカードは受付にて配布しています。

会場内ブース

受付（来場ポイントカード配布、ガラポン抽選会）

せり体験

鮮魚販売コーナー

魚の詰め放題

おさかなタッチプール

調理コーナー