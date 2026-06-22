好きな“食”を、学びに変える 2026年度前期 認定フードコーディネーター３級資格試験 お申込みは、7月26日（日）まで 食を仕事にしたい人も、もっと深く知りたい人も。

2026年6月

特定非営利活動法人日本フードコーディネーター協会（理事長：江上種英、本部：東京都中央区）では、2026年度「前期 認定フードコーディネーター３級資格試験」を7月26日（日）まで受け付けています。

「料理が好き」

「カフェやレストラン巡りが好き」

「食を仕事にしたい」

「地域の食文化や商品開発に興味がある」

そんな“食への関心”を、知識と可能性へつなげる第一歩がフードコーディネーター3級資格です。

新しい食の価値を創り、人と食をつなぎ、地域や企業、生活者に新たな食の楽しみ方を提案する役割がフードコーディネーターです。

資格取得者の活躍の場は、食品メーカー、流通、小売、外食産業、メディア、教育、地域振興など多岐にわたり、近年ではSNSやデジタルメディアを活用した食の発信者としても注目されています。

3級資格認定試験は、そのための専門的な入口として位置づけられており、「文化」「科学」「デザイン・アート」「経済・経営」という4つの視点から、食を総合的に学ぶことができます。

特別な経験や専門知識は必要ありません。

「食が好き」という気持ちがあれば、誰でも挑戦できる資格です。

当協会は、フードコーディネーターの資格認定ができる唯一の公式な認定団体です。

これまでに３級認定登録者は8.6万人を数えています。

● 認定３級認定登録者累積表

2026年度前期 認定フードコーディネーター3級資格試験の詳細は以下のとおりです。

【2026年度 前期 認定フードコーディネーター3級認定試験について】

申込期間：2026年7月26日（日）まで

試験実施期間：2026年8月8日（土）から8月30日（日）まで

試験方式：CBT方式（全国のCBTテストセンターへ）

試験サポート：本試験に向けた学習のサポートとして「3級認定試験対策講座」も実施します。

CBT方式で試験のポイントを何度でも学習できます。

試 験の詳細はこちらから

https://www.fcaj.or.jp/exam/third

※なお3級資格認定試験は年2回実施しています。後期は2027年2月に予定しています。

●特定非営利活動法人日本フードコーディネーター協会（略称：FCAJ）について

日本フードコーディネーター協会は、「健康的で豊かで、楽しい食生活の実現と食産業・地域社会の発展に貢献する」「フードコーディネーター」の育成に取り組みます。

そして、フードコーディネーターという職業の社会的認知の促進と地位の向上を目指すとともに、公正な資格認定を制度化し、育成プログラムを開発し、時代のニーズを的確に捉え続け、食を通した社会貢献のための事業を積極的に推進します。

特定非営利活動法人日本フードコーディネーター協会

設立：1994年７月

会員数：個人会員数 約750名

法人会員数 23社（2026年3月現在）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル2F

TEL 03-6228-7651（土日祝日を除く10時から17時）

FAX 03-6228-7652

【公式SNS】Facebook Instagram YouTube

【試験のお申込みについては】

CBT-Solutions 受験者専用サイト

URL： https://cbt-s.com/examinee/

TEL： 03-5209-0553（受付時間 9:30～17:30 年末年始除く）

【試験の内容、会員情報については】特定非営利活動法人日本フードコーディネーター協会 〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル2F

TEL：03-6228-7651 FAX：03-6228-7652

※協会の認定するフードコーディネーター資格取得者は認定番号を有しています。