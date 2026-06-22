【7月14日開催】ユーグレナ共同創業者・福本拓元氏が登壇。「石垣島での公民連携の取り組み事例」から学ぶ、地域課題を価値に変える共創の力

COMMON株式会社

2026年7月14日に開催する「公民連携フォーラム神奈川」において、株式会社ニホンノチカラ 代表取締役であり、株式会社ユーグレナ共同創業者でもある福本拓元様にご登壇いただくことが決定しています。

今回の講演テーマは、「石垣島での公民連携の取り組み事例」です。

人口減少、地域経済の縮小、担い手不足など、日本各地で地域課題が深刻化する中、地域資源を活かした新たな価値創出や関係人口の拡大、官民連携による地域活性化への期待が高まっています。そのような中で、石垣島をはじめ全国各地で地域の魅力を掘り起こし、新たな価値として発信してきた実践者の話を直接聞くことができる貴重な機会となります。

ユーグレナ創業期を支えた共同創業者

公民連携フォーラム神奈川の詳細ページ :https://common.or.jp/2025/12/16/529/

福本拓元氏は、2005年に株式会社ユーグレナの共同創業者3名のうちの一人として創業から参画。

取締役事業統括責任者として、事業立ち上げやマーケティング全般を担当し、創業初期の厳しい経営環境の中で営業・事業開発を牽引しました。創業後には二度の経営危機を乗り越え、2012年の東証マザーズ上場、2014年の東証一部上場（現プライム市場）へと成長させた実績を持っています。

現在は株式会社ニホンノチカラ代表取締役として活動し、日本各地に埋もれる地域資源や地域ブランドの磨き上げ、地域共創プロジェクトの支援を行っています。株式会社ニホンノチカラは、「地方に埋もれた隠れた宝を発掘し、現代の消費者や世界市場が求める形へ再編集し、国内外へ発信する」ことを理念に掲げています。

なぜ今、公民連携なのか

株式会社ニホンノチカラ公式HP :https://nihonnochikara.jp/

地域課題の解決には行政だけでも企業だけでも限界があります。だからこそ今求められているのが、公民連携による共創です。

今回の講演では、

・石垣島でどのような連携が生まれたのか

・行政と企業がどのように役割分担したのか

・地域資源をどのように磨き上げたのか

・地域外の企業や人材をどのように巻き込んだのか

・地域課題をビジネスとして成立させるために必要な視点

など、実際の事例を交えながら紹介いただく予定です。地域活性化や地方創生に取り組む自治体職員の皆さまはもちろん、地域との接点をつくりたい企業や団体にとっても、多くのヒントが得られる内容となります。

このような方におすすめ

・自治体と連携したい企業

・地方創生に取り組みたい企業

・地域ブランドづくりに関心のある方

・観光振興や関係人口創出に関心のある方

・地域課題解決型ビジネスに取り組みたい方

・公民連携の具体的な成功事例を学びたい方

・地域で実証実験や新規事業を検討している方

公民連携フォーラム神奈川 開催概要

公民連携フォーラム神奈川では、福祉・教育・住まい・地域共創をテーマに、自治体・企業・大学・地域団体が集まり、地域課題解決に向けた新たな連携を創出します。

当日は福本氏以外にも、福祉、教育、住まい、公民連携の最前線で活躍する実践者や自治体首長が登壇予定です。登壇者情報についても順次発表してまいります。

イベント名：公民連携フォーラム神奈川

詳細・申込ページ： https://common.or.jp/kanagawa/(https://common.or.jp/kanagawa/)

■協賛・パートナー募集について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162422/table/75_1_cd43047430619cda6b1d46aaefd9051a.jpg?v=202606220152 ]

本フォーラムでは、自治体・企業・教育機関との連携機会を広げたい企業様を対象に、協賛・パートナーを募集しております。登壇機会の提供 ブース出展 自治体とのマッチング機会創出など、単なる広告ではなく“共創の場”としてご活用いただけます。ご関心のある企業様は、以下よりお問い合わせください。

会員や賛助会員の参画の相談も受け付けています。「まずは話を聞きたい」でも歓迎ですので、下記から問い合わせください。

企業団体

問い合わせ :https://common.or.jp/contact-common-top/

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/contact-common-top/

自治体との取り組み

事例：https://common.or.jp/contact-common-top/

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。