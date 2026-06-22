愛知県内のメロン生産量第1位の田原市で巡る、メロンづくしのスタンプラリーを実施！「メロめろスタンプラリー2026」

愛知県

愛知県田原市では、市内の農園やカフェ、リゾートホテル、フェリーなどを巡るスタンプラリー「メロめろスタンプラリー2026」を、2026年7月11日（土）から9月6日（日）まで開催します。

「メロめろスタンプラリー2026」は、愛知県内におけるメロンの生産量第１位を誇る、田原市のメロンを堪能できるスタンプラリーです。対象店舗には、自家栽培のメロンを贅沢に使ったパフェやメロンそのものを削った果実氷を提供するメロン農園直営のカフェをはじめ、メロンを使った様々なスイーツを提供する計27店舗が参加しています。スタンプラリーに参加いただいた方は、ホテル宿泊券やお買物券の豪華賞品に応募することができます。さらに、全店舗を制覇していただいた方には、豪華ランチ・ペア招待券を先着20組40名様にプレゼントします。

ぜひこの機会に、果物の王様メロンを楽しみながら渥美半島・田原市の夏を堪能してください。

■スタンプラリー参加店舗 対象メニュー（一部）たべりん王国「まるごとメロン」 1,200円SARAS CAFE「めろんスムージー」 990円ホテルアソシア豊橋 ロビーラウンジシーナリー「メロンタイムな杏仁ヴェリーヌ」 700円Pasta&waffle WASHAGANCHI「メロめろメロンワッフル」 396円～（食事代＋ワッフル）■開催概要

期間：2026年7月11日（土）～9月6日（日）

公式HP：https://www.taharakankou.gr.jp/special/meromero/

■参加方法

１.参加店舗で対象メニューをご注文・お買い上げいただくと、スタンプを1つ獲得できます。

２.異なる店舗でスタンプを３つ集めると、ホテル宿泊券（1組2名様）、参加店舗で使用できるお買い物券3,000円分（25名様）に応募することができます。応募用紙は3つ目の店舗へ提出してください。

３.「全店舗制覇者」には、豪華ランチ・ペア招待券(先着20組40名様)をプレゼントいたします。