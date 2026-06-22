オリオンビール、沖縄県産品奨励月間応援キャンペーン告知パックを数量限定で発売

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、沖縄県が推進する「県産品奨励月間」にあわせ、「県産品奨励月間応援キャンペーン」を実施します。対象商品をご購入のうえご応募いただいた方の中から抽選で100名様に、約1万円相当の県産品詰め合わせセットをプレゼントします。また、キャンペーンの開始に先立ち、「オリオン ザ・ドラフト」「サザンスター」「麦職人」「ゼロライフ」の4商品でキャンペーン告知パックを数量限定で発売します。



https://orion-kensanpin.com/(https://orion-kensanpin.com/)

沖縄県産品奨励月間は、毎年7月に実施される取り組みで、県内で製造・加工された商品の利用促進を通じて、地域産業の活性化や雇用の拡大を目指しています。

オリオンビールでは、この取り組みを応援するため、沖縄ハム総合食品株式会社、オキコ株式会社、沖縄製粉株式会社とともにキャンペーンを展開。各社の対象商品を購入して応募いただいた方の中から抽選で100名様に、オリオンビールをはじめ、各社の人気商品を詰め合わせた約1万円相当のセットをプレゼントします。

沖縄には、地域の風土や文化に育まれた魅力的な商品が数多くあります。本キャンペーンを通して、県産品のおいしさや魅力を改めて楽しんでいただくとともに、県産品を選ぶことが地域を応援するきっかけとなればと考えています。

オリオンビールはこれからも、沖縄で育まれた県産品の魅力を発信しながら、地域に根ざす企業として沖縄の活性化に取り組んでまいります。

■「県産品奨励月間応援キャンペーン」概要

【キャンペーン名称】 県産品奨励月間応援キャンペーン

【応募期間】 2026年8月28日（金）まで ※当日消印有効

【応募資格】 日本国内在住の満20歳以上の方

【応募方法】

対象商品を合計1,000円（税込）以上購入し、以下のいずれかの方法で応募

郵送応募：購入レシートを専用応募はがき、または郵便はがきに貼付して応募 WEB応募：購入レシートを撮影し、専用応募サイトから応募



【賞品】

抽選で100名様に、オリオン ザ・ドラフト6缶パックと県産企業3社の商品を詰め合わせたセット（約10,000円相当）をプレゼント

※賞品のお届け先は日本国内に限ります。

【対象のオリオンビール商品】

オリオン ザ・ドラフト オリオン ザ・プレミアム オリオン ザ・ダーク 75BEERシリーズ 麦職人 サザンスター ゼロライフ クリアフリー キャンペーン期間中に販売する限定商品

※缶350ml・缶500mlが対象

■県産品奨励月間応援応援キャンペーンパック 概要

【商品名】 オリオン ザ・ドラフト 県産品奨励月間応援 応援キャンペーンパック

【商品特長】 中味は通常のザ・ドラフトから変更ありません。

【酒類品目】 ビール

【アルコール度数】 5％

【原材料】 麦芽（外国製造）、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ

【発売商品】

オリオン ザ・ドラフト 缶350ml 6缶パック×4入

※6缶パック、ケースは本キャンペーン専用デザインとなります。6缶パックの中面が応募はがきとなっています。

缶体は通常デザインです。

※缶、6缶パック、ケースともに通常品からコード類の変更はございません。

※数量限定となります。なくなり次第終了とさせていただきます。

【発売日】 2026年5月製造分より順次切替予定

※出荷状況により切替時期が前後する場合があります。

【発売地域】 沖縄県、奄美群島地区、当社公式通販サイト

【商品名】 オリオン サザンスター 県産品奨励月間応援 応援キャンペーンパック

【商品特長】 中味は通常のサザンスターから変更ありません。

【酒類品目】 発泡酒２.

【アルコール度数】 5％

【原材料】 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ、糖類)、スピリッツ(大麦)

【発売商品】

オリオン サザンスター 缶350ml 6缶パック×4入

※6缶パック、ケースは本キャンペーン専用デザインとなります。6缶パックの中面が応募はがきとなっています。

缶体は通常デザインです。

※缶、6缶パック、ケースともに通常品からコード類の変更はございません。

※数量限定となります。なくなり次第終了とさせていただきます。

【発売日】 2026年5月製造分より順次切替予定

※出荷状況により切替時期が前後する場合があります。

【発売地域】

沖縄県、奄美群島地区、当社公式通販サイト

【商品名】 オリオン 麦職人 県産品奨励月間応援 応援キャンペーンパック

【商品特長】 中味は通常の麦職人から変更ありません。

【酒類品目】 発泡酒２.

【アルコール度数】 5.5％

【原材料】 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦、スターチ、糖類)、スピリッツ(大麦)

【発売商品】 オリオン 麦職人 缶350ml 6缶パック×4入

※6缶パック、ケースは本キャンペーン専用デザインとなります。6缶パックの中面が応募はがきとなっています。

缶体は通常デザインです。

※缶、6缶パック、ケースともに通常品からコード類の変更はございません。

※数量限定となります。なくなり次第終了とさせていただきます。

【発売日】 2026年5月製造分より順次切替予定

※出荷状況により切替時期が前後する場合があります。

【発売地域】

沖縄県、奄美群島地区、当社公式通販サイト

【商品名】 オリオン ゼロライフ 県産品奨励月間応援 応援キャンペーンパック

【商品特長】 中味は通常のゼロライフから変更ありません。

【酒類品目】 発泡酒２.

【アルコール度数】 4%

【原材料】 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、小麦、大麦、糖類、食物繊維、酵母エキス、大豆ペプチド)、スピリッツ(大麦)／カラメル色素、甘味料(アセスルファムK)

【発売商品】

オリオン ゼロライフ 缶350ml 6缶パック×4入

※6缶パック、ケースは本キャンペーン専用デザインとなります。6缶パックの中面が応募はがきとなっています。

缶体は通常デザインです。

※缶、6缶パック、ケースともに通常品からコード類の変更はございません。

※数量限定となります。なくなり次第終了とさせていただきます。

【発売日】 2026年5月製造分より順次切替予定

※出荷状況により切替時期が前後する場合があります。

【発売地域】

沖縄県、奄美群島地区、当社公式通販サイト