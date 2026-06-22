帰ってきた！「かっぱ寿司×トミカ」コラボキャンペーン　市場を駆け抜けろ！魚の王様「鯛（たい）」をはこぶ 『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』が登場

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト株式会社 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年6月29日（月）から、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）との「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

今回登場するのは、氷を入れた発泡スチロールケースに“鯛（たい）”を乗せ、市場を走る運搬車『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』です。ターレーを走らせ、車輪を動かすと、活きが良い“鯛（たい）”がぴちぴちと上下に躍動。新鮮なお魚を急いで運ぶターレーの活気ある姿を表現した、遊び心いっぱいのミニカー*です。

私たち、かっぱ寿司は、お店で過ごす時間が「美味しい」だけでなく、お子さまの心に残る「楽しい体験」であってほしいと願っています。今回のミニカー*を通して、「このおすしは、どうやってお店までやってきたのかな？」と、お寿司の裏側に興味を持つきっかけを提供したいと考えました。食べものの背景を知ることで、魚を知り、食べることをもっと好きになってほしい―――そんな食育への想いを込めて、このキャンペーンを企画しました。

やさしい味わいで、お子さまの「はじめてのおすし」にぴったりの「鯛（たい）」。お寿司になるまでには、長い旅をしています。

四国や九州などのあたたかい海にある養殖場で、毎日見守られながら大切に育てられた「鯛（たい）」は、水揚げ後、鮮度を落とさないようにすぐに処理（活〆）されます。市場に着くと、ターレーなどのおしごとをするくるまが活躍しながら魚をはこび、その後トラックに乗ってお店へ。漁師さん、市場の人たち、トラックの運転手さん、そしてお店のスタッフと、たくさんの人の手とさまざまなくるまのリレーによって、おいしいお寿司がみんなのテーブルに届くのです。

毎日食べるものだからこそ、かっぱ寿司は「安心・安全」を何よりも大切にしています。鮮度や品質を最優先に届けている、魚そのものの味を感じやすい「鯛（たい）」だからこそ、どんな味がするのか、どんな食感なのかを安心して楽しんでいただきたいです。

かっぱ寿司とトミカがコラボレーションした「キャンペーントミカ」がもらえるチャンスは今だけ！ぜひこの機会に、かっぱ寿司へご来店いただき、『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』と一緒に、おいしくて楽しいお食事のひとときをお過ごしください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

*今回ご提供するミニカーはABS製です

「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる！くるま”」プレゼントキャンペーン

第1弾『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』概要

・キャンペーン開始日：2026年6月29日（月）～各店舗なくなり次第終了

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL： https://www.kappasushi.jp/cp/202606/tomica

・内容：

期間中、お会計税込3,500円以上ご利用いただき、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」をご提示いただいたお客様に、かっぱ寿司限定のオリジナルミニカー*「かっぱ寿司 キャンペーントミカ『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』」を税込3,500円毎に1台プレゼントいたします。

■ 詳細

製品名：「かっぱ寿司 キャンペーントミカ『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』」

製品説明：

氷を入れた発泡スチロールケースに“鯛（たい）”を乗せ、市場を走る運搬車・ターレー。

車輪を動かすことで荷台の“鯛（たい）”がぴちぴちと上下に動き、新鮮な“鯛（たい）”を急いで運ぶターレーの姿を表現しました。

ターレーの車輪が動くと“鯛（たい）”がぴちぴちと上下に躍動します。

(C)ＴＯＭＹ

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

注意事項/利用条件

※バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です。

※当「バーコード付引換券」は他値引きクーポンとの併用可能です。

※他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となります。

※「キャンペーントミカ“あそべる！くるま”」の数には限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※店舗により在庫状況が異なります。 詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をしていただく必要はございません。

※お会計前にアプリでログインしておくとスムーズにご利用いただけます。

※「キャンペーントミカ“あそべる！くるま”」は、お会計税込3,500円毎に1台プレゼントいたします。

(例)お会計税込3,500 円で 1 台、税込7,000 円の場合は 2 台プレゼントいたします。

※デリバリーでのご注文は対象外となります。

※一部併用不可のキャンペーンがあります。予めご了承ください。

※キャンペーン詳細・初回納品数に関しては、かっぱ寿司Webサイト内、キャンペーンページをご参照ください。

※掲載画像・イラストはイメージです。

・かっぱ寿司公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app

■ トミカについて

『トミカ』（発売元：株式会社タカラトミー）は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに国内外累計10,000種以上の車種が発売され、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。

公式サイト：www.takaratomy.co.jp/products/tomica

*今回ご提供するミニカーはABS製です