大人気ゲーム『崩壊：スターレイル』より、ちびねこシリーズフィギュア第五弾「ホタル」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「RIBOSE」より、『RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア ホタルVer. 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

■RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア ホタルVer. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203445&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア ホタルVer. 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：11,000円(税込)

□発売日：2027年2月予定

□ブランド：RIBOSE

【サイズ】全高：約180mm(台座含む)

【素材】PVC、ABS、金属

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用アクリルスタンド台座

≪特典≫

・缶バッジ

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

大人気ゲーム崩壊：スターレイルより、ちびねこシリーズフィギュア第五弾ホタルが登場です！

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