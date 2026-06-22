バーガーキング(R) が宮崎県に初上陸！6月30日（火）に「宮崎新別府店」がグランドオープン！6月は群馬、愛知、京都、静岡、東京、大阪、兵庫、宮崎に合計9店舗を続々と出店し370店舗を突破！

株式会社ビーケー・ジャパン

株式会社ビーケー・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：野村 一裕）は、2026年6月に群馬、愛知、京都、静岡、東京、大阪、兵庫、宮崎で合わせて9店舗をグランドオープンいたします。バーガーキング(R) は、このたび新規出店する店舗を合わせて全国に371店舗（※2026年6月30日（火）時点、予定）となります。

※画像はイメージです

株式会社ビーケー・ジャパンは、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティのおいしさをより多くのお客様にお楽しみいただくため、全国への新規出店を強化しております。

このたび2026年6月に群馬、愛知、京都、静岡、東京、大阪、兵庫、宮崎で合わせて9店舗をグランドオープンいたします。6月24日（水）に群馬県高崎市「バーガーキング(R) 高崎高関店」、6月25日（木）に愛知県岡崎市「バーガーキング(R) 岡崎竜美丘店」、京都府相楽郡精華町「バーガーキング(R) MEGAドン・キホーテUNY精華台店」、6月29日（月）に静岡県浜松市「バーガーキング(R) プレ葉ウォーク浜北店」、東京都青梅市「バーガーキング(R) 青梅河辺店」、6月30日（火）に大阪府高槻市「バーガーキング(R) 関西スーパー西冠店」、兵庫県神戸市「バーガーキング(R) 関西スーパー琵琶店」、兵庫県神戸市「バーガーキング(R) 神戸大学店」、宮崎県宮崎市「バーガーキング(R) 宮崎新別府店」がグランドオープンいたします。

ロードサイドや大型ショッピングモール内に出店することで、通勤・通学の行き帰りや、お買い物中の休憩やお食事に、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガーのおいしさを気軽にご体験いただきたいと思っております。

バーガーキング(R) は、このたび新規出店する9店舗を合わせて全国に371店舗（2026年6月30日（火）時点、予定）となりました。2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング(R) 未進出エリアにも新規出店予定です。バーガーキング(R) は2028年末までに全国600店舗を目指しております。今後もバーガーキング(R) の新規出店にご期待ください。あなたの街にもバーガーキング(R) がやってくるかもしれません。

バーガーキング(R) は、今後も直火焼きの100%ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする大型本格バーガー「ワッパー(R) 」を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供してまいります。

店舗概要

■バーガーキング(R) 高崎高関店

オープン日時：2026年6月24日（水）10時

店舗住所：群馬県高崎市高関町66-1

営業時間：10:00-22:00

■バーガーキング(R) 岡崎竜美丘店

オープン日時：2026年6月25日（木）9時

店舗住所：愛知県岡崎市東明大寺町10-7

営業時間：9:00-22:00

■バーガーキング(R) MEGAドン・キホーテUNY精華台店

オープン日時：2026年6月25日（木）10時

店舗住所：京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 MEGAドン・キホーテUNY精華台 1F

営業時間：10:00-21:00

■バーガーキング(R) プレ葉ウォーク浜北店

オープン日時：2026年6月29日（月）9時

店舗住所：静岡県浜松市浜名区貴布祢1200番地 プレ葉ウォーク浜北 1F

営業時間：9:00-21:30 ※ラストオーダー 21:00

■バーガーキング(R) 青梅河辺店

オープン日時：2026年6月30日（火）9時

店舗住所：東京都青梅市河辺町6-4-8

営業時間：9:00-22:00

■バーガーキング(R) 関西スーパー西冠店

オープン日時：2026年6月30日（火）9時

店舗住所：大阪府高槻市西冠3-29-7 関西スーパー西冠 1F

営業時間：9:00-20:00

■バーガーキング(R) 関西スーパー琵琶店

オープン日時：2026年6月30日（火）9時

店舗住所：兵庫県神戸市灘区琵琶町3-5-19 関西スーパー琵琶 1F

営業時間：9:00-21:00

■バーガーキング(R) 神戸大学店

オープン日時：2026年6月30日（火）10時

店舗住所：兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1

営業時間：10:00-18:00 ※授業のある期間の平日のみ

■バーガーキング(R) 宮崎新別府店

オープン日時：2026年6月30日（火）10時

店舗住所：宮崎県宮崎市新別府町江ノ口965-1

営業時間：10:00-22:00

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

店舗デザイン概要

店舗デザインのブランドカラーには、本格的なバーガーのおいしさを感じていただけるよう、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティやセサミバンズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの新鮮な野菜、マヨソース、ケチャップなどをモチーフにした、レッド・オレンジ・ブラウン・グリーン・イエローなどの色を使用しています。さらに伝統的でアイコニックなフォントを使い、とろっとしていておいしそうなイメージを感じられるようにしました。ユニークな手書きのイラストはエネルギーやユーモアを表現しています。

内観画像※画像はイメージです。 外観画像※画像はイメージです。おすすめ商品

■『ワッパー(R) チーズ』

バーガーキング(R) の人気No.1メニュー『ワッパー(R) チーズ』。ワッパー(R) は「とてつもなく大きい」ことを意味します。一般的なハンバーガーの約1.4倍の大きさです。バンズの直径は約13センチと大きく、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100%ビーフパティは約114gもあります。

『ワッパー(R) チーズ』は、直火焼きの100％ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスをクリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ、バーガーキング(R) の王道のおいしさを楽しめる商品です。

商品名：ワッパー(R) チーズ

価格：単品740円、セット1,040円

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となります。

■お子様向けメニュー「キッズセット」

商品名：チーズバーガー キッズセット

価 格：490円

商品名：ハンバーガー キッズセット

価 格：460円

商品名：チキンナゲット キッズセット

価 格：480円

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース1つ付き

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（S）となります。

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケー・ジャパンが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケー・ジャパン

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

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