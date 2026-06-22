【ADDICTION】新アイブロウコレクション「MICRO BROW」自分の眉のようにフレッシュで繊細な仕上がりを叶えるマイクロ設計へ進化

株式会社コーセー（戦略ブランド事業部）

ADDICTIONは2026年７月3日（金）に、アイブロウコレクション「MICRO BROW」を新発売します。それに伴い、6月19日（金）より公式オンラインショップ及び店頭にて予約を開始しました。

クリエイティブディレクターKANAKOが理想とするのは、まるで自分の眉のようにフレッシュで繊細な、眉毛の間から肌が透ける自然な仕上がり。この理想を誰もが簡単に叶えられるよう、ブラシと筆をさらにマイクロな設計へと進化させ、発色、セット力、カラーバリエーションを刷新いたしました。「洗練された眼差しは、眉まで研ぎ澄ましてこそ完成する」という信念のもと、アイブロウのディテールに徹底的にこだわり、毎日のメイクアップをより豊かに彩る新たなアイブロウコレクションをお届けします。

公式サイト https://www.addiction-beauty.com/

全国発売 2026年7月3日（金） 発売

予約開始 2026年6月19日（金）

アディクション ザ アイブロウマスカラ マイクロ

全6 ⾊ 3,630 円（税抜3,300 円）

まるで自分の眉のように、フレッシュで繊細に。

うぶ毛まで逃さずキャッチし、眉毛一本一本が際立つリアルな仕上がりを実現。

超極細ブラシで洗練を描く、マイクロコントロールを極めたアイブロウマスカラ。

001 Cinnamon002 Wheat003 Hazel004 Wood005 Almond006 Truffle

■ ナチュラルなカラーバリエーションと、より細いブラシにリニューアル

■ 超極細のマイクロコームブラシがうぶ⽑までキャッチしてコントロール

■ ナチュラルブラックからアッシュカラーまで洗練された⾊展開

■ 速乾性とセット力がパワーアップ。1本ずつ自立した繊細で立体感のある仕上がりに

■ みずみずしい伸び広がりで、薄く均一な塗布膜。重ね塗りもしやすい

■ 塗りたての発⾊と仕上がりが一日中持続

■ 汗・⽪脂・スマッジプルーフ

アディクション ザ アイブロウマスカラ カラーニュアンス

全5⾊ 3,630円（税抜3,300円）

洗練されたニュアンスのカラーブロウで、自分らしく自由に。

自分の眉⽑のような、柔らかな質感はそのままに、ひと塗りで美しくカラーリング。

印象的な表情も、エフォートレスなムードも彩るアイブロウマスカラ。

001 Vanilla Beige002 Ash Greige003 Pink Blonde004 Terracotta Beige005 Mocha Berry

■ さらに均一に高発色カラーリング。二面を使い分けるブラシにリニューアル

■ 長さの異なる2面を持つマルチアングルブラシで仕上がりをコントロール

■ カラーメイクアップや様々なヘアカラーに合わせやすい⾊展開

■ 密着感の高いベースが眉⽑をコーティングし、高発⾊を叶えるアイブロウマスカラ

■ 塗りたての発⾊と仕上がりが一日中持続

アディクション ザ アイブロウ シェイプフィクサー

3,630円（税抜3,300円）

眉のクセまでも整える、圧倒的なセット力。ヘアワックスのように根元をつかみ、

しっかりと立ち上げて、⽻のような美しい⽑流れを思い通りにデザイン。

自分の眉を生かしながら、立体感のあるアイブロウに仕上げるクリアマスカラ。

■ セット力がアップし、頑固な毛も根本から捉えるブラシにリニューアル

■ 眉をしっかりと梳かし上げるラミネートスクリューブラシ

■ 根元から⽑先までしっかりとセットできるクリアアイブロウマスカラ

■ セットしたての毛流れと立体感ある仕上がりが一日中持続

■ 塗布後に、アイブロウブラシ グルーマー 03で毛流れを整え、より立体的で、美しい眉へ。

■ 汗・⽪脂・スマッジプルーフ・ウオータープルーフ

アディクション ザ アイブロウリキッド マイクロ

全4 ⾊ 3,080 円（税抜2,800 円）

0.1mmの極細筆で、まるで本物の⽑のような自然な存在感を描いて。

⽑の1 本1本を再現するアートメイクのように、緻密かつプロフェッショナルな仕上がり。

汗、⽪脂や擦れに強く、描きたての美しい仕上がりが続くリキッドアイブロウ

001 Cinnamon002 Hazel003 Almond004 Truffle

■ さらに本物の毛のような仕上がりを叶える発色と極細筆にリニューアル

■ 0.1mm の線を描く、こだわりの超極細筆

■ 地毛になじむ、本物の⽑のような仕上がりを叶える⾊展開

■ カラーロックポリマーが動きや擦れに強い膜を形成し、美しい仕上がりが一日中持続

■ 軽やかで速乾性のある液が均一にフィット

■ 本物の毛のような質感で、パウダーやペンシルでは出せないような立体感をメイクアップ

■ 汗・⽪脂・スマッジプルーフ

＃アディクション #addictionbeauty

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