【横浜市立大学】リン脂質に依存しない性線毛RP4 pilusの構造を解明











図1 性線毛による接合伝達機構と本研究により明らかにしたRP4-Pilusの構造



性線毛で代表的なF-Pilusの構造を示す。内腔にリン脂質が面しており、上面から見ると構成単位



（ピリン）が脂質を介した重合をしていることを示す（図左）。



構造はPDBID: 5LEGを使用、リン脂質をオレンジで示した。











図2 RP4-Pilusのクライオ電子顕微鏡構造と構成単位ピリンTrbCの相互作用



(a) クライオ電子顕微鏡により撮影されたRP4-Pilus。（b）三次元再構成されたRP4-Pilusの立体構造とTrbCと電子顕微鏡Mapとの重ね合わせ。N末端C末端が結合した環状構造をとっており、さらに脂質の電子密度は確認されなかった。（c）隣接するTrbCとその相互作用。幅広い領域で相互作用しており、特に他のPilusでは脂質が結合している領域ではTrbC同士で密に詰まった相互作用を示していた。











図3 接合活性の評価。野生型、脂質欠損株UE54、脂質合成可能となる遺伝子を補完したUE54::pgsA株を利用した接合効率の評価。



RP4はそのいずれでも接合活性を保持しており、脂質非依存的な活性を持つことを示す結果となった。









