ユーグレナ社がR&D領域勉強会を開催

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナは2026年6月17日、メディア関係者向けにR&D領域の取り組みを紹介する勉強会を開催しました。本勉強会では、同社の研究体制の変化や、パラミロン研究の進展、疾患領域への挑戦など、今後の研究開発の方向性について共有しました。

■研究体制は、2026年から新たなフェーズへ

当日は、創業メンバーであり“ミドリムシ博士”として研究を牽引してきた鈴木 健吾（農学・医学博士）と、2026年に新たに参画し、R&D領域を率いる小倉卓（同社 執行役員 研究開発担当）の2名が登壇しました。

"ミドリムシ博士" 共同創業者 鈴木 健吾執行役員 研究開発担当 小倉 卓

これまでユーグレナの研究開発は、「ミドリムシを育てる」という生物学的アプローチを軸に進められてきましたが、今後はそこに化学の知見を掛け合わせることで、より幅広い価値創出を目指します。

研究と事業をつなぐ視点を重視しながら、外部連携も取り入れ、研究成果の社会実装を加速していく考えを示しました。

■パラミロンを起点に広がる研究と応用

ミドリムシに含まれる独自成分「パラミロン」に関する研究は、同社の研究の中核に据えられています。

パラミロンを多く含むユーグレナ細胞パラミロンの電子顕微鏡写真

当日は、これまでの研究の蓄積に加え、食品や化粧品といった既存用途にとどまらず、さらなる応用可能性についても紹介されました。

続いて、新たに取り組む慢性腎臓病（CKD）をテーマとした研究について、社会課題としての重要性とともに、ユーグレナの可能性が紹介されました。

現時点では研究段階であるものの、企業や医療機関との連携を通じて検証を進めていく方針が示され、従来の食品・ヘルスケア領域から一歩踏み込んだ挑戦として位置付けられています。

精製パラミロン

■一つの素材を使い切る「多段活用」という考え方

続いて、小倉から、ユーグレナの研究開発の特徴として、「新ユーグレナの5F」、つまり、一つの素材を多段階で活用するという考え方が紹介されました。

新ユーグレナの5F

ユーグレナは、食品やサプリメントとしての利用だけでなく、化粧品原料、肥料、さらにバイオ燃料といった形で、多様な用途への展開が可能です。

ユーグレナがパラミロンやワックスエステル（油脂）を合成するまで

こうした多段活用により、同一の原料から複数の価値を生み出すことができ、資源の有効活用と事業の広がりの両立が期待されています。

■「生物×化学」の融合が生む新たな可能性

最後に、今後の研究開発のキーワードとして「生物と化学の融合」という考えを提示しました。

小倉は、自身の専門である界面化学の知見を活用することで、栄養素の吸収性向上や品質の安定化、味や香りの改善など、製品としての価値向上につながる可能性を説明しました。

界面科学がもたらすユーグレナR&Dの新規軸

生物学を基盤にしてきたこれまでの研究に、化学の知見を掛け合わせることで、食品・化粧品・燃料といった異なる領域への展開がより現実的になるとともに、従来の延長線にとどまらない新たな価値創出が期待されています。

今後もユーグレナ社は、20年以上の研究成果をもとに、新たな研究体制で課題解決に向けて邁進してまいります。